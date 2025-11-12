SignaleKategorien
Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Ronin Low risk

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 249 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
FTMO-Server
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
206
Gewinntrades:
95 (46.11%)
Verlusttrades:
111 (53.88%)
Bester Trade:
268.94 USD
Schlechtester Trade:
-119.34 USD
Bruttoprofit:
6 548.38 USD (121 995 pips)
Bruttoverlust:
-6 144.75 USD (151 280 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (191.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
370.08 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
45.39%
Max deposit load:
28.61%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.55
Long-Positionen:
112 (54.37%)
Short-Positionen:
94 (45.63%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
1.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
68.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-401.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-401.49 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-0.86%
Jahresprognose:
-11.71%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
740.31 USD
Maximaler:
740.31 USD (7.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.40% (740.31 USD)
Kapital:
1.07% (113.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 103
XAUUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 1.1K
XAUUSD -716
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 6K
XAUUSD -35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +268.94 USD
Schlechtester Trade: -119 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +191.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -401.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

The purpose of this live signal is to show the performance of Ronin EA on real market conditions on my FTMO funded account.
Keine Bewertungen
2025.11.12 13:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
