- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
204
Прибыльных трейдов:
94 (46.07%)
Убыточных трейдов:
110 (53.92%)
Лучший трейд:
268.94 USD
Худший трейд:
-119.34 USD
Общая прибыль:
6 511.10 USD (120 128 pips)
Общий убыток:
-6 063.36 USD (150 918 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (191.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
370.08 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
48.35%
Макс. загрузка депозита:
28.61%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
111 (54.41%)
Коротких трейдов:
93 (45.59%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
2.19 USD
Средняя прибыль:
69.27 USD
Средний убыток:
-55.12 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-401.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-401.49 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.57%
Годовой прогноз:
-6.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
740.31 USD
Максимальная:
740.31 USD (7.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.40% (740.31 USD)
По эквити:
1.07% (113.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|102
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|-753
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|6.4K
|XAUUSD
|-37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +268.94 USD
Худший трейд: -119 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +191.12 USD
Макс. убыток в серии: -401.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
The purpose of this live signal is to show the performance of Ronin EA on real market conditions on my FTMO funded account.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
249 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
21
100%
204
46%
48%
1.07
2.19
USD
USD
7%
1:30