Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Ronin Low risk

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 4%
FTMO-Server
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
204
Прибыльных трейдов:
94 (46.07%)
Убыточных трейдов:
110 (53.92%)
Лучший трейд:
268.94 USD
Худший трейд:
-119.34 USD
Общая прибыль:
6 511.10 USD (120 128 pips)
Общий убыток:
-6 063.36 USD (150 918 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (191.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
370.08 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
48.35%
Макс. загрузка депозита:
28.61%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
111 (54.41%)
Коротких трейдов:
93 (45.59%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
2.19 USD
Средняя прибыль:
69.27 USD
Средний убыток:
-55.12 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-401.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-401.49 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.57%
Годовой прогноз:
-6.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
740.31 USD
Максимальная:
740.31 USD (7.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.40% (740.31 USD)
По эквити:
1.07% (113.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 102
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 1.2K
XAUUSD -753
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 6.4K
XAUUSD -37K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +268.94 USD
Худший трейд: -119 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +191.12 USD
Макс. убыток в серии: -401.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

The purpose of this live signal is to show the performance of Ronin EA on real market conditions on my FTMO funded account.
Нет отзывов
2025.11.12 13:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ronin Low risk
249 USD в месяц
4%
0
0
USD
10K
USD
21
100%
204
46%
48%
1.07
2.19
USD
7%
1:30
