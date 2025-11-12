SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Ronin Low risk
Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Ronin Low risk

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 249 USD al mes
incremento desde 2025 4%
FTMO-Server
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
206
Transacciones Rentables:
95 (46.11%)
Transacciones Irrentables:
111 (53.88%)
Mejor transacción:
268.94 USD
Peor transacción:
-119.34 USD
Beneficio Bruto:
6 548.38 USD (121 995 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 143.99 USD (151 280 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (191.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
370.08 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
45.39%
Carga máxima del depósito:
28.61%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.55
Transacciones Largas:
112 (54.37%)
Transacciones Cortas:
94 (45.63%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
1.96 USD
Beneficio medio:
68.93 USD
Pérdidas medias:
-55.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-401.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-401.49 USD (7)
Crecimiento al mes:
-0.97%
Pronóstico anual:
-11.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
740.31 USD
Máxima:
740.31 USD (7.40%)
Reducción relativa:
De balance:
7.40% (740.31 USD)
De fondos:
1.07% (113.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 103
XAUUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 1.1K
XAUUSD -716
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 6K
XAUUSD -35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +268.94 USD
Peor transacción: -119 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +191.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -401.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

The purpose of this live signal is to show the performance of Ronin EA on real market conditions on my FTMO funded account.
No hay comentarios
2025.11.12 13:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Ronin Low risk
249 USD al mes
4%
0
0
USD
10K
USD
21
100%
206
46%
45%
1.06
1.96
USD
7%
1:30
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.