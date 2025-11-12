SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Ronin EA
Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Ronin EA

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 249 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
FTMO-Server
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
145
Bénéfice trades:
66 (45.51%)
Perte trades:
79 (54.48%)
Meilleure transaction:
268.94 USD
Pire transaction:
-119.34 USD
Bénéfice brut:
4 841.38 USD (98 682 pips)
Perte brute:
-4 282.11 USD (99 122 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (191.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
370.08 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
19.36%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.76
Longs trades:
86 (59.31%)
Courts trades:
59 (40.69%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
3.86 USD
Bénéfice moyen:
73.35 USD
Perte moyenne:
-54.20 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-401.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-401.49 USD (7)
Croissance mensuelle:
2.69%
Prévision annuelle:
32.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
740.31 USD
Maximal:
740.31 USD (7.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.40% (740.31 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 73
XAUUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 632
XAUUSD -73
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.9K
XAUUSD -3.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +268.94 USD
Pire transaction: -119 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +191.12 USD
Perte consécutive maximale: -401.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

The purpose of this live signal is to show the performance of Ronin EA on real market conditions on my FTMO funded account.
Aucun avis
2025.11.12 13:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
