Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Ronin EA

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 249 USD al mese
crescita dal 2025 6%
FTMO-Server
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
145
Profit Trade:
66 (45.51%)
Loss Trade:
79 (54.48%)
Best Trade:
268.94 USD
Worst Trade:
-119.34 USD
Profitto lordo:
4 841.38 USD (98 682 pips)
Perdita lorda:
-4 282.11 USD (99 122 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (191.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
370.08 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.36%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
86 (59.31%)
Short Trade:
59 (40.69%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
3.86 USD
Profitto medio:
73.35 USD
Perdita media:
-54.20 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-401.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-401.49 USD (7)
Crescita mensile:
2.69%
Previsione annuale:
32.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
740.31 USD
Massimale:
740.31 USD (7.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.40% (740.31 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 73
XAUUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 632
XAUUSD -73
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 2.9K
XAUUSD -3.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +268.94 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +191.12 USD
Massima perdita consecutiva: -401.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The purpose of this live signal is to show the performance of Ronin EA on real market conditions on my FTMO funded account.
Non ci sono recensioni
2025.11.12 13:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
