トレード:
206
利益トレード:
95 (46.11%)
損失トレード:
111 (53.88%)
ベストトレード:
268.94 USD
最悪のトレード:
-119.34 USD
総利益:
6 548.38 USD (121 995 pips)
総損失:
-6 143.99 USD (151 280 pips)
最大連続の勝ち:
5 (191.12 USD)
最大連続利益:
370.08 USD (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
45.39%
最大入金額:
28.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.55
長いトレード:
112 (54.37%)
短いトレード:
94 (45.63%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
1.96 USD
平均利益:
68.93 USD
平均損失:
-55.35 USD
最大連続の負け:
7 (-401.49 USD)
最大連続損失:
-401.49 USD (7)
月間成長:
-0.97%
年間予想:
-11.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
740.31 USD
最大の:
740.31 USD (7.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.40% (740.31 USD)
エクイティによる:
1.07% (113.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|103
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|-716
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|6K
|XAUUSD
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
The purpose of this live signal is to show the performance of Ronin EA on real market conditions on my FTMO funded account.
