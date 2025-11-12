シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Ronin Low risk
Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Ronin Low risk

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  249  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
FTMO-Server
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
206
利益トレード:
95 (46.11%)
損失トレード:
111 (53.88%)
ベストトレード:
268.94 USD
最悪のトレード:
-119.34 USD
総利益:
6 548.38 USD (121 995 pips)
総損失:
-6 143.99 USD (151 280 pips)
最大連続の勝ち:
5 (191.12 USD)
最大連続利益:
370.08 USD (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
45.39%
最大入金額:
28.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.55
長いトレード:
112 (54.37%)
短いトレード:
94 (45.63%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
1.96 USD
平均利益:
68.93 USD
平均損失:
-55.35 USD
最大連続の負け:
7 (-401.49 USD)
最大連続損失:
-401.49 USD (7)
月間成長:
-0.97%
年間予想:
-11.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
740.31 USD
最大の:
740.31 USD (7.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.40% (740.31 USD)
エクイティによる:
1.07% (113.44 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 103
XAUUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 1.1K
XAUUSD -716
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 6K
XAUUSD -35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +268.94 USD
最悪のトレード: -119 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +191.12 USD
最大連続損失: -401.49 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

The purpose of this live signal is to show the performance of Ronin EA on real market conditions on my FTMO funded account.
レビューなし
2025.11.12 13:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Ronin Low risk
249 USD/月
4%
0
0
USD
10K
USD
21
100%
206
46%
45%
1.06
1.96
USD
7%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください