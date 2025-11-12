SinaisSeções
Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Ronin Low risk

0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 4%
FTMO-Server
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
206
Negociações com lucro:
95 (46.11%)
Negociações com perda:
111 (53.88%)
Melhor negociação:
268.94 USD
Pior negociação:
-119.34 USD
Lucro bruto:
6 548.38 USD (121 995 pips)
Perda bruta:
-6 143.99 USD (151 280 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (191.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
370.08 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
45.39%
Depósito máximo carregado:
28.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.55
Negociações longas:
112 (54.37%)
Negociações curtas:
94 (45.63%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
1.96 USD
Lucro médio:
68.93 USD
Perda média:
-55.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-401.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-401.49 USD (7)
Crescimento mensal:
-0.97%
Previsão anual:
-11.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
740.31 USD
Máximo:
740.31 USD (7.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.40% (740.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.07% (113.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 103
XAUUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 1.1K
XAUUSD -716
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 6K
XAUUSD -35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +268.94 USD
Pior negociação: -119 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +191.12 USD
Máxima perda consecutiva: -401.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

The purpose of this live signal is to show the performance of Ronin EA on real market conditions on my FTMO funded account.
Sem comentários
2025.11.12 13:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
