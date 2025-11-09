- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 286
Kârla kapanan işlemler:
1 977 (86.48%)
Zararla kapanan işlemler:
309 (13.52%)
En iyi işlem:
131.56 USD
En kötü işlem:
-504.99 USD
Brüt kâr:
6 842.63 USD (7 836 055 pips)
Brüt zarar:
-3 167.82 USD (933 468 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
176 (165.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
939.93 USD (53)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.66%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
4.03
Alış işlemleri:
1 668 (72.97%)
Satış işlemleri:
618 (27.03%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
1.61 USD
Ortalama kâr:
3.46 USD
Ortalama zarar:
-10.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-211.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-504.99 USD (1)
Aylık büyüme:
10.82%
Yıllık tahmin:
131.34%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
183.67 USD
Maksimum:
911.22 USD (49.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.34% (311.89 USD)
Varlığa göre:
18.90% (1 279.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1889
|BTCUSD
|123
|GBPUSD
|57
|AUDUSD
|43
|NVDA.NAS
|42
|EURUSD
|26
|USDCAD
|22
|GBPJPY
|11
|TSLA.NAS
|11
|AAPL.NAS
|11
|GOOGL.NAS
|7
|AUDNZD
|6
|USDCHF
|5
|XRPUSD
|4
|USDJPY
|3
|TSLA.Daily
|3
|EURJPY
|2
|CADCHF
|2
|PYPL.NAS
|2
|CHFJPY
|2
|GBPAUD
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|BABA.NYSE
|1
|EURNZD
|1
|META.NAS
|1
|US30
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|81
|GBPUSD
|-166
|AUDUSD
|31
|NVDA.NAS
|68
|EURUSD
|26
|USDCAD
|13
|GBPJPY
|-4
|TSLA.NAS
|28
|AAPL.NAS
|8
|GOOGL.NAS
|8
|AUDNZD
|-10
|USDCHF
|20
|XRPUSD
|-6
|USDJPY
|3
|TSLA.Daily
|-4
|EURJPY
|10
|CADCHF
|1
|PYPL.NAS
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|2
|BABA.NYSE
|0
|EURNZD
|-5
|META.NAS
|1
|US30
|-1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|269K
|BTCUSD
|217K
|GBPUSD
|-5.3K
|AUDUSD
|2K
|NVDA.NAS
|4.9K
|EURUSD
|1K
|USDCAD
|88
|GBPJPY
|-1.2K
|TSLA.NAS
|1.9K
|AAPL.NAS
|793
|GOOGL.NAS
|794
|AUDNZD
|-629
|USDCHF
|355
|XRPUSD
|-1.3K
|USDJPY
|315
|TSLA.Daily
|-250
|EURJPY
|493
|CADCHF
|52
|PYPL.NAS
|107
|CHFJPY
|95
|GBPAUD
|246
|NZDCAD
|63
|EURAUD
|167
|BABA.NYSE
|26
|EURNZD
|-808
|META.NAS
|64
|US30
|-65
|AUDJPY
|95
|NZDJPY
|26
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +131.56 USD
En kötü işlem: -505 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +165.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -211.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 83
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.10 × 51
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.11 × 46
|
Darwinex-Live
|0.13 × 48
|
ICMarketsSC-MT5
|0.16 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.27 × 142
|
SwissquoteLtd-Server
|0.32 × 22
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.35 × 72
|
AdmiralMarkets-Live
|0.35 × 423
|
GOMarketsMU-Live
|0.35 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.39 × 325
|
OctaFX-Real
|0.43 × 238
|
XMGlobal-MT5 8
|0.52 × 33
|
Exness-MT5Real
|0.63 × 52
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
Coinexx-Live
|0.78 × 65
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.81 × 427
|
AMarkets-Real
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.13 × 2231
|
ICMarkets-MT5
|1.23 × 401
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real15
|1.30 × 126
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
128%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
91
68%
2 286
86%
100%
2.16
1.61
USD
USD
23%
1:500