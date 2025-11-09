SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tauru Trend Capital
Xxx Gaganpreet Singh

Tauru Trend Capital

Xxx Gaganpreet Singh
0 inceleme
Güvenilirlik
91 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 128%
OctaFX-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 286
Kârla kapanan işlemler:
1 977 (86.48%)
Zararla kapanan işlemler:
309 (13.52%)
En iyi işlem:
131.56 USD
En kötü işlem:
-504.99 USD
Brüt kâr:
6 842.63 USD (7 836 055 pips)
Brüt zarar:
-3 167.82 USD (933 468 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
176 (165.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
939.93 USD (53)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.66%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
4.03
Alış işlemleri:
1 668 (72.97%)
Satış işlemleri:
618 (27.03%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
1.61 USD
Ortalama kâr:
3.46 USD
Ortalama zarar:
-10.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-211.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-504.99 USD (1)
Aylık büyüme:
10.82%
Yıllık tahmin:
131.34%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
183.67 USD
Maksimum:
911.22 USD (49.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.34% (311.89 USD)
Varlığa göre:
18.90% (1 279.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1889
BTCUSD 123
GBPUSD 57
AUDUSD 43
NVDA.NAS 42
EURUSD 26
USDCAD 22
GBPJPY 11
TSLA.NAS 11
AAPL.NAS 11
GOOGL.NAS 7
AUDNZD 6
USDCHF 5
XRPUSD 4
USDJPY 3
TSLA.Daily 3
EURJPY 2
CADCHF 2
PYPL.NAS 2
CHFJPY 2
GBPAUD 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
BABA.NYSE 1
EURNZD 1
META.NAS 1
US30 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.6K
BTCUSD 81
GBPUSD -166
AUDUSD 31
NVDA.NAS 68
EURUSD 26
USDCAD 13
GBPJPY -4
TSLA.NAS 28
AAPL.NAS 8
GOOGL.NAS 8
AUDNZD -10
USDCHF 20
XRPUSD -6
USDJPY 3
TSLA.Daily -4
EURJPY 10
CADCHF 1
PYPL.NAS 1
CHFJPY 1
GBPAUD 2
NZDCAD 0
EURAUD 2
BABA.NYSE 0
EURNZD -5
META.NAS 1
US30 -1
AUDJPY 1
NZDJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 269K
BTCUSD 217K
GBPUSD -5.3K
AUDUSD 2K
NVDA.NAS 4.9K
EURUSD 1K
USDCAD 88
GBPJPY -1.2K
TSLA.NAS 1.9K
AAPL.NAS 793
GOOGL.NAS 794
AUDNZD -629
USDCHF 355
XRPUSD -1.3K
USDJPY 315
TSLA.Daily -250
EURJPY 493
CADCHF 52
PYPL.NAS 107
CHFJPY 95
GBPAUD 246
NZDCAD 63
EURAUD 167
BABA.NYSE 26
EURNZD -808
META.NAS 64
US30 -65
AUDJPY 95
NZDJPY 26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +131.56 USD
En kötü işlem: -505 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +165.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -211.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 83
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
FXFlatMT5-LiveServer
0.10 × 51
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.11 × 46
Darwinex-Live
0.13 × 48
ICMarketsSC-MT5
0.16 × 19
RoboForex-ECN
0.27 × 142
SwissquoteLtd-Server
0.32 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.35 × 72
AdmiralMarkets-Live
0.35 × 423
GOMarketsMU-Live
0.35 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
0.39 × 325
OctaFX-Real
0.43 × 238
XMGlobal-MT5 8
0.52 × 33
Exness-MT5Real
0.63 × 52
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
Coinexx-Live
0.78 × 65
ForexClub-MT5 Real Server
0.81 × 427
AMarkets-Real
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.13 × 2231
ICMarkets-MT5
1.23 × 401
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real15
1.30 × 126
31 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tauru Trend Capital
Ayda 30 USD
128%
0
0
USD
6.8K
USD
91
68%
2 286
86%
100%
2.16
1.61
USD
23%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.