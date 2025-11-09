SignalsSections
Xxx Gaganpreet Singh

Tauru Trend Capital

Xxx Gaganpreet Singh
0 reviews
Reliability
97 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 199%
OctaFX-Real
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 580
Profit Trades:
2 226 (86.27%)
Loss Trades:
354 (13.72%)
Best trade:
528.70 USD
Worst trade:
-504.99 USD
Gross Profit:
9 719.53 USD (7 951 160 pips)
Gross Loss:
-3 947.37 USD (976 899 pips)
Maximum consecutive wins:
176 (165.32 USD)
Maximal consecutive profit:
1 241.11 USD (64)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
90.23%
Max deposit load:
4.51%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
71
Avg holding time:
22 hours
Recovery Factor:
6.33
Long Trades:
1 917 (74.30%)
Short Trades:
663 (25.70%)
Profit Factor:
2.46
Expected Payoff:
2.24 USD
Average Profit:
4.37 USD
Average Loss:
-11.15 USD
Maximum consecutive losses:
13 (-211.48 USD)
Maximal consecutive loss:
-504.99 USD (1)
Monthly growth:
24.25%
Annual Forecast:
294.24%
Algo trading:
65%
Drawdown by balance:
Absolute:
183.67 USD
Maximal:
911.22 USD (49.19%)
Relative drawdown:
By Balance:
23.34% (311.89 USD)
By Equity:
22.79% (1 630.27 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 2182
BTCUSD 123
GBPUSD 57
AUDUSD 43
NVDA.NAS 43
EURUSD 26
USDCAD 22
GBPJPY 11
TSLA.NAS 11
AAPL.NAS 11
GOOGL.NAS 7
AUDNZD 6
USDCHF 5
XRPUSD 4
USDJPY 3
TSLA.Daily 3
EURJPY 2
CADCHF 2
PYPL.NAS 2
CHFJPY 2
GBPAUD 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
BABA.NYSE 1
EURNZD 1
META.NAS 1
US30 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.7K
BTCUSD 81
GBPUSD -166
AUDUSD 31
NVDA.NAS 76
EURUSD 26
USDCAD 13
GBPJPY -4
TSLA.NAS 28
AAPL.NAS 8
GOOGL.NAS 8
AUDNZD -10
USDCHF 20
XRPUSD -6
USDJPY 3
TSLA.Daily -4
EURJPY 10
CADCHF 1
PYPL.NAS 1
CHFJPY 1
GBPAUD 2
NZDCAD 0
EURAUD 2
BABA.NYSE 0
EURNZD -5
META.NAS 1
US30 -1
AUDJPY 1
NZDJPY 0
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 341K
BTCUSD 217K
GBPUSD -5.3K
AUDUSD 2K
NVDA.NAS 5.2K
EURUSD 1K
USDCAD 88
GBPJPY -1.2K
TSLA.NAS 1.9K
AAPL.NAS 793
GOOGL.NAS 794
AUDNZD -629
USDCHF 355
XRPUSD -1.3K
USDJPY 315
TSLA.Daily -250
EURJPY 493
CADCHF 52
PYPL.NAS 107
CHFJPY 95
GBPAUD 246
NZDCAD 63
EURAUD 167
BABA.NYSE 26
EURNZD -808
META.NAS 64
US30 -65
AUDJPY 95
NZDJPY 26
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +528.70 USD
Worst trade: -505 USD
Maximum consecutive wins: 64
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +165.32 USD
Maximal consecutive loss: -211.48 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "OctaFX-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FusionMarkets-Live
0.00 × 83
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
FXFlatMT5-LiveServer
0.10 × 51
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.11 × 46
Darwinex-Live
0.13 × 48
ICMarketsSC-MT5
0.16 × 19
RoboForex-ECN
0.27 × 142
SwissquoteLtd-Server
0.32 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.35 × 72
AdmiralMarkets-Live
0.35 × 423
GOMarketsMU-Live
0.35 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
0.39 × 325
OctaFX-Real
0.43 × 238
XMGlobal-MT5 8
0.52 × 33
Exness-MT5Real
0.63 × 52
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
Coinexx-Live
0.78 × 65
ForexClub-MT5 Real Server
0.81 × 427
AMarkets-Real
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.13 × 2231
ICMarkets-MT5
1.23 × 401
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real15
1.30 × 126
31 more...
No reviews
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
