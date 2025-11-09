СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tauru Trend Capital
Xxx Gaganpreet Singh

Tauru Trend Capital

Xxx Gaganpreet Singh
0 отзывов
Надежность
97 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 199%
OctaFX-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 581
Прибыльных трейдов:
2 227 (86.28%)
Убыточных трейдов:
354 (13.72%)
Лучший трейд:
528.70 USD
Худший трейд:
-504.99 USD
Общая прибыль:
9 728.43 USD (7 951 337 pips)
Общий убыток:
-3 947.37 USD (976 899 pips)
Макс. серия выигрышей:
176 (165.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 241.11 USD (64)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
90.23%
Макс. загрузка депозита:
4.51%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
70
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
6.34
Длинных трейдов:
1 918 (74.31%)
Коротких трейдов:
663 (25.69%)
Профит фактор:
2.46
Мат. ожидание:
2.24 USD
Средняя прибыль:
4.37 USD
Средний убыток:
-11.15 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-211.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-504.99 USD (1)
Прирост в месяц:
24.38%
Годовой прогноз:
295.75%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
183.67 USD
Максимальная:
911.22 USD (49.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.34% (311.89 USD)
По эквити:
22.79% (1 630.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2183
BTCUSD 123
GBPUSD 57
AUDUSD 43
NVDA.NAS 43
EURUSD 26
USDCAD 22
GBPJPY 11
TSLA.NAS 11
AAPL.NAS 11
GOOGL.NAS 7
AUDNZD 6
USDCHF 5
XRPUSD 4
USDJPY 3
TSLA.Daily 3
EURJPY 2
CADCHF 2
PYPL.NAS 2
CHFJPY 2
GBPAUD 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
BABA.NYSE 1
EURNZD 1
META.NAS 1
US30 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.7K
BTCUSD 81
GBPUSD -166
AUDUSD 31
NVDA.NAS 76
EURUSD 26
USDCAD 13
GBPJPY -4
TSLA.NAS 28
AAPL.NAS 8
GOOGL.NAS 8
AUDNZD -10
USDCHF 20
XRPUSD -6
USDJPY 3
TSLA.Daily -4
EURJPY 10
CADCHF 1
PYPL.NAS 1
CHFJPY 1
GBPAUD 2
NZDCAD 0
EURAUD 2
BABA.NYSE 0
EURNZD -5
META.NAS 1
US30 -1
AUDJPY 1
NZDJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 341K
BTCUSD 217K
GBPUSD -5.3K
AUDUSD 2K
NVDA.NAS 5.2K
EURUSD 1K
USDCAD 88
GBPJPY -1.2K
TSLA.NAS 1.9K
AAPL.NAS 793
GOOGL.NAS 794
AUDNZD -629
USDCHF 355
XRPUSD -1.3K
USDJPY 315
TSLA.Daily -250
EURJPY 493
CADCHF 52
PYPL.NAS 107
CHFJPY 95
GBPAUD 246
NZDCAD 63
EURAUD 167
BABA.NYSE 26
EURNZD -808
META.NAS 64
US30 -65
AUDJPY 95
NZDJPY 26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +528.70 USD
Худший трейд: -505 USD
Макс. серия выигрышей: 64
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +165.32 USD
Макс. убыток в серии: -211.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 83
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
FXFlatMT5-LiveServer
0.10 × 51
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.11 × 46
Darwinex-Live
0.13 × 48
ICMarketsSC-MT5
0.16 × 19
RoboForex-ECN
0.27 × 142
SwissquoteLtd-Server
0.32 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.35 × 72
AdmiralMarkets-Live
0.35 × 423
GOMarketsMU-Live
0.35 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
0.39 × 325
OctaFX-Real
0.43 × 238
XMGlobal-MT5 8
0.52 × 33
Exness-MT5Real
0.63 × 52
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
Coinexx-Live
0.78 × 65
ForexClub-MT5 Real Server
0.81 × 427
AMarkets-Real
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.13 × 2231
ICMarkets-MT5
1.23 × 401
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real15
1.30 × 126
еще 31...
Нет отзывов
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
