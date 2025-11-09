- Прирост
Всего трейдов:
2 581
Прибыльных трейдов:
2 227 (86.28%)
Убыточных трейдов:
354 (13.72%)
Лучший трейд:
528.70 USD
Худший трейд:
-504.99 USD
Общая прибыль:
9 728.43 USD (7 951 337 pips)
Общий убыток:
-3 947.37 USD (976 899 pips)
Макс. серия выигрышей:
176 (165.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 241.11 USD (64)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
90.23%
Макс. загрузка депозита:
4.51%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
70
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
6.34
Длинных трейдов:
1 918 (74.31%)
Коротких трейдов:
663 (25.69%)
Профит фактор:
2.46
Мат. ожидание:
2.24 USD
Средняя прибыль:
4.37 USD
Средний убыток:
-11.15 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-211.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-504.99 USD (1)
Прирост в месяц:
24.38%
Годовой прогноз:
295.75%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
183.67 USD
Максимальная:
911.22 USD (49.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.34% (311.89 USD)
По эквити:
22.79% (1 630.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2183
|BTCUSD
|123
|GBPUSD
|57
|AUDUSD
|43
|NVDA.NAS
|43
|EURUSD
|26
|USDCAD
|22
|GBPJPY
|11
|TSLA.NAS
|11
|AAPL.NAS
|11
|GOOGL.NAS
|7
|AUDNZD
|6
|USDCHF
|5
|XRPUSD
|4
|USDJPY
|3
|TSLA.Daily
|3
|EURJPY
|2
|CADCHF
|2
|PYPL.NAS
|2
|CHFJPY
|2
|GBPAUD
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|BABA.NYSE
|1
|EURNZD
|1
|META.NAS
|1
|US30
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.7K
|BTCUSD
|81
|GBPUSD
|-166
|AUDUSD
|31
|NVDA.NAS
|76
|EURUSD
|26
|USDCAD
|13
|GBPJPY
|-4
|TSLA.NAS
|28
|AAPL.NAS
|8
|GOOGL.NAS
|8
|AUDNZD
|-10
|USDCHF
|20
|XRPUSD
|-6
|USDJPY
|3
|TSLA.Daily
|-4
|EURJPY
|10
|CADCHF
|1
|PYPL.NAS
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|2
|BABA.NYSE
|0
|EURNZD
|-5
|META.NAS
|1
|US30
|-1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|341K
|BTCUSD
|217K
|GBPUSD
|-5.3K
|AUDUSD
|2K
|NVDA.NAS
|5.2K
|EURUSD
|1K
|USDCAD
|88
|GBPJPY
|-1.2K
|TSLA.NAS
|1.9K
|AAPL.NAS
|793
|GOOGL.NAS
|794
|AUDNZD
|-629
|USDCHF
|355
|XRPUSD
|-1.3K
|USDJPY
|315
|TSLA.Daily
|-250
|EURJPY
|493
|CADCHF
|52
|PYPL.NAS
|107
|CHFJPY
|95
|GBPAUD
|246
|NZDCAD
|63
|EURAUD
|167
|BABA.NYSE
|26
|EURNZD
|-808
|META.NAS
|64
|US30
|-65
|AUDJPY
|95
|NZDJPY
|26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +528.70 USD
Худший трейд: -505 USD
Макс. серия выигрышей: 64
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +165.32 USD
Макс. убыток в серии: -211.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 83
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.10 × 51
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.11 × 46
|
Darwinex-Live
|0.13 × 48
|
ICMarketsSC-MT5
|0.16 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.27 × 142
|
SwissquoteLtd-Server
|0.32 × 22
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.35 × 72
|
AdmiralMarkets-Live
|0.35 × 423
|
GOMarketsMU-Live
|0.35 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.39 × 325
|
OctaFX-Real
|0.43 × 238
|
XMGlobal-MT5 8
|0.52 × 33
|
Exness-MT5Real
|0.63 × 52
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
Coinexx-Live
|0.78 × 65
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.81 × 427
|
AMarkets-Real
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.13 × 2231
|
ICMarkets-MT5
|1.23 × 401
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real15
|1.30 × 126
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
199%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
97
65%
2 581
86%
90%
2.46
2.24
USD
USD
23%
1:500