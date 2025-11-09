SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Tauru Trend Capital
Xxx Gaganpreet Singh

Tauru Trend Capital

Xxx Gaganpreet Singh
0 avis
Fiabilité
91 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 128%
OctaFX-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 286
Bénéfice trades:
1 977 (86.48%)
Perte trades:
309 (13.52%)
Meilleure transaction:
131.56 USD
Pire transaction:
-504.99 USD
Bénéfice brut:
6 842.63 USD (7 836 055 pips)
Perte brute:
-3 167.82 USD (933 468 pips)
Gains consécutifs maximales:
176 (165.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
939.93 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.66%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
4.03
Longs trades:
1 668 (72.97%)
Courts trades:
618 (27.03%)
Facteur de profit:
2.16
Rendement attendu:
1.61 USD
Bénéfice moyen:
3.46 USD
Perte moyenne:
-10.25 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-211.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-504.99 USD (1)
Croissance mensuelle:
10.82%
Prévision annuelle:
131.34%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
183.67 USD
Maximal:
911.22 USD (49.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.34% (311.89 USD)
Par fonds propres:
18.90% (1 279.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1889
BTCUSD 123
GBPUSD 57
AUDUSD 43
NVDA.NAS 42
EURUSD 26
USDCAD 22
GBPJPY 11
TSLA.NAS 11
AAPL.NAS 11
GOOGL.NAS 7
AUDNZD 6
USDCHF 5
XRPUSD 4
USDJPY 3
TSLA.Daily 3
EURJPY 2
CADCHF 2
PYPL.NAS 2
CHFJPY 2
GBPAUD 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
BABA.NYSE 1
EURNZD 1
META.NAS 1
US30 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.6K
BTCUSD 81
GBPUSD -166
AUDUSD 31
NVDA.NAS 68
EURUSD 26
USDCAD 13
GBPJPY -4
TSLA.NAS 28
AAPL.NAS 8
GOOGL.NAS 8
AUDNZD -10
USDCHF 20
XRPUSD -6
USDJPY 3
TSLA.Daily -4
EURJPY 10
CADCHF 1
PYPL.NAS 1
CHFJPY 1
GBPAUD 2
NZDCAD 0
EURAUD 2
BABA.NYSE 0
EURNZD -5
META.NAS 1
US30 -1
AUDJPY 1
NZDJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 269K
BTCUSD 217K
GBPUSD -5.3K
AUDUSD 2K
NVDA.NAS 4.9K
EURUSD 1K
USDCAD 88
GBPJPY -1.2K
TSLA.NAS 1.9K
AAPL.NAS 793
GOOGL.NAS 794
AUDNZD -629
USDCHF 355
XRPUSD -1.3K
USDJPY 315
TSLA.Daily -250
EURJPY 493
CADCHF 52
PYPL.NAS 107
CHFJPY 95
GBPAUD 246
NZDCAD 63
EURAUD 167
BABA.NYSE 26
EURNZD -808
META.NAS 64
US30 -65
AUDJPY 95
NZDJPY 26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +131.56 USD
Pire transaction: -505 USD
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +165.32 USD
Perte consécutive maximale: -211.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 83
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
FXFlatMT5-LiveServer
0.10 × 51
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.11 × 46
Darwinex-Live
0.13 × 48
ICMarketsSC-MT5
0.16 × 19
RoboForex-ECN
0.27 × 142
SwissquoteLtd-Server
0.32 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.35 × 72
AdmiralMarkets-Live
0.35 × 423
GOMarketsMU-Live
0.35 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
0.39 × 325
OctaFX-Real
0.43 × 238
XMGlobal-MT5 8
0.52 × 33
Exness-MT5Real
0.63 × 52
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
Coinexx-Live
0.78 × 65
ForexClub-MT5 Real Server
0.81 × 427
AMarkets-Real
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.13 × 2231
ICMarkets-MT5
1.23 × 401
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real15
1.30 × 126
31 plus...
Aucun avis
