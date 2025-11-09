SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Tauru Trend Capital
Xxx Gaganpreet Singh

Tauru Trend Capital

Xxx Gaganpreet Singh
0 recensioni
Affidabilità
91 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 128%
OctaFX-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 286
Profit Trade:
1 977 (86.48%)
Loss Trade:
309 (13.52%)
Best Trade:
131.56 USD
Worst Trade:
-504.99 USD
Profitto lordo:
6 842.63 USD (7 836 055 pips)
Perdita lorda:
-3 167.82 USD (933 468 pips)
Vincite massime consecutive:
176 (165.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
939.93 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.66%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
4.03
Long Trade:
1 668 (72.97%)
Short Trade:
618 (27.03%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
3.46 USD
Perdita media:
-10.25 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-211.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-504.99 USD (1)
Crescita mensile:
10.82%
Previsione annuale:
131.34%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
183.67 USD
Massimale:
911.22 USD (49.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.34% (311.89 USD)
Per equità:
18.90% (1 279.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1889
BTCUSD 123
GBPUSD 57
AUDUSD 43
NVDA.NAS 42
EURUSD 26
USDCAD 22
GBPJPY 11
TSLA.NAS 11
AAPL.NAS 11
GOOGL.NAS 7
AUDNZD 6
USDCHF 5
XRPUSD 4
USDJPY 3
TSLA.Daily 3
EURJPY 2
CADCHF 2
PYPL.NAS 2
CHFJPY 2
GBPAUD 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
BABA.NYSE 1
EURNZD 1
META.NAS 1
US30 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.6K
BTCUSD 81
GBPUSD -166
AUDUSD 31
NVDA.NAS 68
EURUSD 26
USDCAD 13
GBPJPY -4
TSLA.NAS 28
AAPL.NAS 8
GOOGL.NAS 8
AUDNZD -10
USDCHF 20
XRPUSD -6
USDJPY 3
TSLA.Daily -4
EURJPY 10
CADCHF 1
PYPL.NAS 1
CHFJPY 1
GBPAUD 2
NZDCAD 0
EURAUD 2
BABA.NYSE 0
EURNZD -5
META.NAS 1
US30 -1
AUDJPY 1
NZDJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 269K
BTCUSD 217K
GBPUSD -5.3K
AUDUSD 2K
NVDA.NAS 4.9K
EURUSD 1K
USDCAD 88
GBPJPY -1.2K
TSLA.NAS 1.9K
AAPL.NAS 793
GOOGL.NAS 794
AUDNZD -629
USDCHF 355
XRPUSD -1.3K
USDJPY 315
TSLA.Daily -250
EURJPY 493
CADCHF 52
PYPL.NAS 107
CHFJPY 95
GBPAUD 246
NZDCAD 63
EURAUD 167
BABA.NYSE 26
EURNZD -808
META.NAS 64
US30 -65
AUDJPY 95
NZDJPY 26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +131.56 USD
Worst Trade: -505 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +165.32 USD
Massima perdita consecutiva: -211.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 83
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
FXFlatMT5-LiveServer
0.10 × 51
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.11 × 46
Darwinex-Live
0.13 × 48
ICMarketsSC-MT5
0.16 × 19
RoboForex-ECN
0.27 × 142
SwissquoteLtd-Server
0.32 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.35 × 72
AdmiralMarkets-Live
0.35 × 423
GOMarketsMU-Live
0.35 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
0.39 × 325
OctaFX-Real
0.43 × 238
XMGlobal-MT5 8
0.52 × 33
Exness-MT5Real
0.63 × 52
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
Coinexx-Live
0.78 × 65
ForexClub-MT5 Real Server
0.81 × 427
AMarkets-Real
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.13 × 2231
ICMarkets-MT5
1.23 × 401
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real15
1.30 × 126
31 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tauru Trend Capital
30USD al mese
128%
0
0
USD
6.8K
USD
91
68%
2 286
86%
100%
2.16
1.61
USD
23%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.