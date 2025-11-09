- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 286
Profit Trade:
1 977 (86.48%)
Loss Trade:
309 (13.52%)
Best Trade:
131.56 USD
Worst Trade:
-504.99 USD
Profitto lordo:
6 842.63 USD (7 836 055 pips)
Perdita lorda:
-3 167.82 USD (933 468 pips)
Vincite massime consecutive:
176 (165.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
939.93 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.66%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
4.03
Long Trade:
1 668 (72.97%)
Short Trade:
618 (27.03%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
3.46 USD
Perdita media:
-10.25 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-211.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-504.99 USD (1)
Crescita mensile:
10.82%
Previsione annuale:
131.34%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
183.67 USD
Massimale:
911.22 USD (49.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.34% (311.89 USD)
Per equità:
18.90% (1 279.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1889
|BTCUSD
|123
|GBPUSD
|57
|AUDUSD
|43
|NVDA.NAS
|42
|EURUSD
|26
|USDCAD
|22
|GBPJPY
|11
|TSLA.NAS
|11
|AAPL.NAS
|11
|GOOGL.NAS
|7
|AUDNZD
|6
|USDCHF
|5
|XRPUSD
|4
|USDJPY
|3
|TSLA.Daily
|3
|EURJPY
|2
|CADCHF
|2
|PYPL.NAS
|2
|CHFJPY
|2
|GBPAUD
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|BABA.NYSE
|1
|EURNZD
|1
|META.NAS
|1
|US30
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|81
|GBPUSD
|-166
|AUDUSD
|31
|NVDA.NAS
|68
|EURUSD
|26
|USDCAD
|13
|GBPJPY
|-4
|TSLA.NAS
|28
|AAPL.NAS
|8
|GOOGL.NAS
|8
|AUDNZD
|-10
|USDCHF
|20
|XRPUSD
|-6
|USDJPY
|3
|TSLA.Daily
|-4
|EURJPY
|10
|CADCHF
|1
|PYPL.NAS
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|2
|BABA.NYSE
|0
|EURNZD
|-5
|META.NAS
|1
|US30
|-1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|269K
|BTCUSD
|217K
|GBPUSD
|-5.3K
|AUDUSD
|2K
|NVDA.NAS
|4.9K
|EURUSD
|1K
|USDCAD
|88
|GBPJPY
|-1.2K
|TSLA.NAS
|1.9K
|AAPL.NAS
|793
|GOOGL.NAS
|794
|AUDNZD
|-629
|USDCHF
|355
|XRPUSD
|-1.3K
|USDJPY
|315
|TSLA.Daily
|-250
|EURJPY
|493
|CADCHF
|52
|PYPL.NAS
|107
|CHFJPY
|95
|GBPAUD
|246
|NZDCAD
|63
|EURAUD
|167
|BABA.NYSE
|26
|EURNZD
|-808
|META.NAS
|64
|US30
|-65
|AUDJPY
|95
|NZDJPY
|26
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +131.56 USD
Worst Trade: -505 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +165.32 USD
Massima perdita consecutiva: -211.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 83
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.10 × 51
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.11 × 46
|
Darwinex-Live
|0.13 × 48
|
ICMarketsSC-MT5
|0.16 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.27 × 142
|
SwissquoteLtd-Server
|0.32 × 22
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.35 × 72
|
AdmiralMarkets-Live
|0.35 × 423
|
GOMarketsMU-Live
|0.35 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.39 × 325
|
OctaFX-Real
|0.43 × 238
|
XMGlobal-MT5 8
|0.52 × 33
|
Exness-MT5Real
|0.63 × 52
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
Coinexx-Live
|0.78 × 65
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.81 × 427
|
AMarkets-Real
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.13 × 2231
|
ICMarkets-MT5
|1.23 × 401
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real15
|1.30 × 126
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
128%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
91
68%
2 286
86%
100%
2.16
1.61
USD
USD
23%
1:500