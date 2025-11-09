SignaleKategorien
Xxx Gaganpreet Singh

Tauru Trend Capital

Xxx Gaganpreet Singh
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
98 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 203%
OctaFX-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 603
Gewinntrades:
2 247 (86.32%)
Verlusttrades:
356 (13.68%)
Bester Trade:
528.70 USD
Schlechtester Trade:
-504.99 USD
Bruttoprofit:
10 064.09 USD (8 411 495 pips)
Bruttoverlust:
-4 191.57 USD (981 783 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
176 (165.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 241.11 USD (64)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
90.23%
Max deposit load:
4.69%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
6.44
Long-Positionen:
1 938 (74.45%)
Short-Positionen:
665 (25.55%)
Profit-Faktor:
2.40
Mathematische Gewinnerwartung:
2.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-211.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-504.99 USD (1)
Wachstum pro Monat :
21.52%
Jahresprognose:
261.10%
Algo-Trading:
65%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
183.67 USD
Maximaler:
911.22 USD (49.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.34% (311.89 USD)
Kapital:
22.79% (1 630.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2203
BTCUSD 123
GBPUSD 57
AUDUSD 43
NVDA.NAS 43
EURUSD 26
USDCAD 22
GBPJPY 11
TSLA.NAS 11
AAPL.NAS 11
GOOGL.NAS 7
AUDNZD 6
USDCHF 5
XRPUSD 4
USDJPY 3
TSLA.Daily 3
EURJPY 2
CADCHF 2
PYPL.NAS 2
CHFJPY 2
GBPAUD 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
BABA.NYSE 1
EURNZD 1
META.NAS 1
US30 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 6K
BTCUSD 81
GBPUSD -166
AUDUSD 31
NVDA.NAS 76
EURUSD 26
USDCAD 13
GBPJPY -4
TSLA.NAS 28
AAPL.NAS 8
GOOGL.NAS 8
AUDNZD -10
USDCHF 20
XRPUSD -6
USDJPY 3
TSLA.Daily -4
EURJPY 10
CADCHF 1
PYPL.NAS 1
CHFJPY 1
GBPAUD 2
NZDCAD 0
EURAUD 2
BABA.NYSE 0
EURNZD -5
META.NAS 1
US30 -1
AUDJPY 1
NZDJPY 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 349K
BTCUSD 217K
GBPUSD -5.3K
AUDUSD 2K
NVDA.NAS 5.2K
EURUSD 1K
USDCAD 88
GBPJPY -1.2K
TSLA.NAS 1.9K
AAPL.NAS 793
GOOGL.NAS 794
AUDNZD -629
USDCHF 355
XRPUSD -1.3K
USDJPY 315
TSLA.Daily -250
EURJPY 493
CADCHF 52
PYPL.NAS 107
CHFJPY 95
GBPAUD 246
NZDCAD 63
EURAUD 167
BABA.NYSE 26
EURNZD -808
META.NAS 64
US30 -65
AUDJPY 95
NZDJPY 26
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +528.70 USD
Schlechtester Trade: -505 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 64
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +165.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -211.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 83
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
FXFlatMT5-LiveServer
0.10 × 51
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.11 × 46
Darwinex-Live
0.13 × 48
ICMarketsSC-MT5
0.16 × 19
RoboForex-ECN
0.27 × 142
SwissquoteLtd-Server
0.32 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.35 × 72
AdmiralMarkets-Live
0.35 × 423
GOMarketsMU-Live
0.35 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
0.39 × 325
OctaFX-Real
0.43 × 238
XMGlobal-MT5 8
0.52 × 33
Exness-MT5Real
0.63 × 52
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
Coinexx-Live
0.78 × 65
ForexClub-MT5 Real Server
0.81 × 427
AMarkets-Real
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.13 × 2231
ICMarkets-MT5
1.23 × 401
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real15
1.30 × 126
Keine Bewertungen
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
