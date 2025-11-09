Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 0.00 × 83 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 5 FXFlatMT5-LiveServer 0.10 × 51 EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.11 × 46 Darwinex-Live 0.13 × 48 ICMarketsSC-MT5 0.16 × 19 RoboForex-ECN 0.27 × 142 SwissquoteLtd-Server 0.32 × 22 ForexTimeFXTM-Live01 0.35 × 72 AdmiralMarkets-Live 0.35 × 423 GOMarketsMU-Live 0.35 × 178 ICMarketsSC-MT5-4 0.39 × 325 OctaFX-Real 0.43 × 238 XMGlobal-MT5 8 0.52 × 33 Exness-MT5Real 0.63 × 52 Exness-MT5Real5 0.77 × 98 Coinexx-Live 0.78 × 65 ForexClub-MT5 Real Server 0.81 × 427 AMarkets-Real 1.00 × 1 Alpari-MT5 1.13 × 2231 ICMarkets-MT5 1.23 × 401 ForexClubBY-MT5 Real Server 1.25 × 188 ICMarketsSC-MT5-2 1.29 × 7 Exness-MT5Real15 1.30 × 126 noch 31 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen