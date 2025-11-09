信号部分
Tauru Trend Capital
Xxx Gaganpreet Singh

Tauru Trend Capital

Xxx Gaganpreet Singh
0条评论
可靠性
97
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 199%
OctaFX-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 581
盈利交易:
2 227 (86.28%)
亏损交易:
354 (13.72%)
最好交易:
528.70 USD
最差交易:
-504.99 USD
毛利:
9 728.43 USD (7 951 337 pips)
毛利亏损:
-3 947.37 USD (976 899 pips)
最大连续赢利:
176 (165.32 USD)
最大连续盈利:
1 241.11 USD (64)
夏普比率:
0.07
交易活动:
90.23%
最大入金加载:
4.51%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
22 小时
采收率:
6.34
长期交易:
1 918 (74.31%)
短期交易:
663 (25.69%)
利润因子:
2.46
预期回报:
2.24 USD
平均利润:
4.37 USD
平均损失:
-11.15 USD
最大连续失误:
13 (-211.48 USD)
最大连续亏损:
-504.99 USD (1)
每月增长:
23.53%
年度预测:
285.51%
算法交易:
65%
结余跌幅:
绝对:
183.67 USD
最大值:
911.22 USD (49.19%)
相对跌幅:
结余:
23.34% (311.89 USD)
净值:
22.79% (1 630.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2183
BTCUSD 123
GBPUSD 57
AUDUSD 43
NVDA.NAS 43
EURUSD 26
USDCAD 22
GBPJPY 11
TSLA.NAS 11
AAPL.NAS 11
GOOGL.NAS 7
AUDNZD 6
USDCHF 5
XRPUSD 4
USDJPY 3
TSLA.Daily 3
EURJPY 2
CADCHF 2
PYPL.NAS 2
CHFJPY 2
GBPAUD 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
BABA.NYSE 1
EURNZD 1
META.NAS 1
US30 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.7K
BTCUSD 81
GBPUSD -166
AUDUSD 31
NVDA.NAS 76
EURUSD 26
USDCAD 13
GBPJPY -4
TSLA.NAS 28
AAPL.NAS 8
GOOGL.NAS 8
AUDNZD -10
USDCHF 20
XRPUSD -6
USDJPY 3
TSLA.Daily -4
EURJPY 10
CADCHF 1
PYPL.NAS 1
CHFJPY 1
GBPAUD 2
NZDCAD 0
EURAUD 2
BABA.NYSE 0
EURNZD -5
META.NAS 1
US30 -1
AUDJPY 1
NZDJPY 0
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 341K
BTCUSD 217K
GBPUSD -5.3K
AUDUSD 2K
NVDA.NAS 5.2K
EURUSD 1K
USDCAD 88
GBPJPY -1.2K
TSLA.NAS 1.9K
AAPL.NAS 793
GOOGL.NAS 794
AUDNZD -629
USDCHF 355
XRPUSD -1.3K
USDJPY 315
TSLA.Daily -250
EURJPY 493
CADCHF 52
PYPL.NAS 107
CHFJPY 95
GBPAUD 246
NZDCAD 63
EURAUD 167
BABA.NYSE 26
EURNZD -808
META.NAS 64
US30 -65
AUDJPY 95
NZDJPY 26
最好交易: +528.70 USD
最差交易: -505 USD
最大连续赢利: 64
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +165.32 USD
最大连续亏损: -211.48 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 83
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
FXFlatMT5-LiveServer
0.10 × 51
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.11 × 46
Darwinex-Live
0.13 × 48
ICMarketsSC-MT5
0.16 × 19
RoboForex-ECN
0.27 × 142
SwissquoteLtd-Server
0.32 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.35 × 72
AdmiralMarkets-Live
0.35 × 423
GOMarketsMU-Live
0.35 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
0.39 × 325
OctaFX-Real
0.43 × 238
XMGlobal-MT5 8
0.52 × 33
Exness-MT5Real
0.63 × 52
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
Coinexx-Live
0.78 × 65
ForexClub-MT5 Real Server
0.81 × 427
AMarkets-Real
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.13 × 2231
ICMarkets-MT5
1.23 × 401
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real15
1.30 × 126
31 更多...
没有评论
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
