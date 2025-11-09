- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 581
盈利交易:
2 227 (86.28%)
亏损交易:
354 (13.72%)
最好交易:
528.70 USD
最差交易:
-504.99 USD
毛利:
9 728.43 USD (7 951 337 pips)
毛利亏损:
-3 947.37 USD (976 899 pips)
最大连续赢利:
176 (165.32 USD)
最大连续盈利:
1 241.11 USD (64)
夏普比率:
0.07
交易活动:
90.23%
最大入金加载:
4.51%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
22 小时
采收率:
6.34
长期交易:
1 918 (74.31%)
短期交易:
663 (25.69%)
利润因子:
2.46
预期回报:
2.24 USD
平均利润:
4.37 USD
平均损失:
-11.15 USD
最大连续失误:
13 (-211.48 USD)
最大连续亏损:
-504.99 USD (1)
每月增长:
23.53%
年度预测:
285.51%
算法交易:
65%
结余跌幅:
绝对:
183.67 USD
最大值:
911.22 USD (49.19%)
相对跌幅:
结余:
23.34% (311.89 USD)
净值:
22.79% (1 630.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2183
|BTCUSD
|123
|GBPUSD
|57
|AUDUSD
|43
|NVDA.NAS
|43
|EURUSD
|26
|USDCAD
|22
|GBPJPY
|11
|TSLA.NAS
|11
|AAPL.NAS
|11
|GOOGL.NAS
|7
|AUDNZD
|6
|USDCHF
|5
|XRPUSD
|4
|USDJPY
|3
|TSLA.Daily
|3
|EURJPY
|2
|CADCHF
|2
|PYPL.NAS
|2
|CHFJPY
|2
|GBPAUD
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|BABA.NYSE
|1
|EURNZD
|1
|META.NAS
|1
|US30
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.7K
|BTCUSD
|81
|GBPUSD
|-166
|AUDUSD
|31
|NVDA.NAS
|76
|EURUSD
|26
|USDCAD
|13
|GBPJPY
|-4
|TSLA.NAS
|28
|AAPL.NAS
|8
|GOOGL.NAS
|8
|AUDNZD
|-10
|USDCHF
|20
|XRPUSD
|-6
|USDJPY
|3
|TSLA.Daily
|-4
|EURJPY
|10
|CADCHF
|1
|PYPL.NAS
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|2
|BABA.NYSE
|0
|EURNZD
|-5
|META.NAS
|1
|US30
|-1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|341K
|BTCUSD
|217K
|GBPUSD
|-5.3K
|AUDUSD
|2K
|NVDA.NAS
|5.2K
|EURUSD
|1K
|USDCAD
|88
|GBPJPY
|-1.2K
|TSLA.NAS
|1.9K
|AAPL.NAS
|793
|GOOGL.NAS
|794
|AUDNZD
|-629
|USDCHF
|355
|XRPUSD
|-1.3K
|USDJPY
|315
|TSLA.Daily
|-250
|EURJPY
|493
|CADCHF
|52
|PYPL.NAS
|107
|CHFJPY
|95
|GBPAUD
|246
|NZDCAD
|63
|EURAUD
|167
|BABA.NYSE
|26
|EURNZD
|-808
|META.NAS
|64
|US30
|-65
|AUDJPY
|95
|NZDJPY
|26
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +528.70 USD
最差交易: -505 USD
最大连续赢利: 64
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +165.32 USD
最大连续亏损: -211.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 83
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.10 × 51
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.11 × 46
|
Darwinex-Live
|0.13 × 48
|
ICMarketsSC-MT5
|0.16 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.27 × 142
|
SwissquoteLtd-Server
|0.32 × 22
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.35 × 72
|
AdmiralMarkets-Live
|0.35 × 423
|
GOMarketsMU-Live
|0.35 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.39 × 325
|
OctaFX-Real
|0.43 × 238
|
XMGlobal-MT5 8
|0.52 × 33
|
Exness-MT5Real
|0.63 × 52
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
Coinexx-Live
|0.78 × 65
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.81 × 427
|
AMarkets-Real
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.13 × 2231
|
ICMarkets-MT5
|1.23 × 401
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real15
|1.30 × 126
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
199%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
97
65%
2 581
86%
90%
2.46
2.24
USD
USD
23%
1:500