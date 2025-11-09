シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Tauru Trend Capital
Xxx Gaganpreet Singh

Tauru Trend Capital

Xxx Gaganpreet Singh
レビュー0件
信頼性
98週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 201%
OctaFX-Real
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 594
利益トレード:
2 239 (86.31%)
損失トレード:
355 (13.69%)
ベストトレード:
528.70 USD
最悪のトレード:
-504.99 USD
総利益:
9 991.04 USD (8 410 037 pips)
総損失:
-4 175.72 USD (981 466 pips)
最大連続の勝ち:
176 (165.32 USD)
最大連続利益:
1 241.11 USD (64)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
90.23%
最大入金額:
4.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
6.38
長いトレード:
1 930 (74.40%)
短いトレード:
664 (25.60%)
プロフィットファクター:
2.39
期待されたペイオフ:
2.24 USD
平均利益:
4.46 USD
平均損失:
-11.76 USD
最大連続の負け:
13 (-211.48 USD)
最大連続損失:
-504.99 USD (1)
月間成長:
23.58%
年間予想:
286.16%
アルゴリズム取引:
65%
残高によるドローダウン:
絶対:
183.67 USD
最大の:
911.22 USD (49.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.34% (311.89 USD)
エクイティによる:
22.79% (1 630.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2194
BTCUSD 123
GBPUSD 57
AUDUSD 43
NVDA.NAS 43
EURUSD 26
USDCAD 22
GBPJPY 11
TSLA.NAS 11
AAPL.NAS 11
GOOGL.NAS 7
AUDNZD 6
USDCHF 5
XRPUSD 4
USDJPY 3
TSLA.Daily 3
EURJPY 2
CADCHF 2
PYPL.NAS 2
CHFJPY 2
GBPAUD 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
BABA.NYSE 1
EURNZD 1
META.NAS 1
US30 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 6K
BTCUSD 81
GBPUSD -166
AUDUSD 31
NVDA.NAS 76
EURUSD 26
USDCAD 13
GBPJPY -4
TSLA.NAS 28
AAPL.NAS 8
GOOGL.NAS 8
AUDNZD -10
USDCHF 20
XRPUSD -6
USDJPY 3
TSLA.Daily -4
EURJPY 10
CADCHF 1
PYPL.NAS 1
CHFJPY 1
GBPAUD 2
NZDCAD 0
EURAUD 2
BABA.NYSE 0
EURNZD -5
META.NAS 1
US30 -1
AUDJPY 1
NZDJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 348K
BTCUSD 217K
GBPUSD -5.3K
AUDUSD 2K
NVDA.NAS 5.2K
EURUSD 1K
USDCAD 88
GBPJPY -1.2K
TSLA.NAS 1.9K
AAPL.NAS 793
GOOGL.NAS 794
AUDNZD -629
USDCHF 355
XRPUSD -1.3K
USDJPY 315
TSLA.Daily -250
EURJPY 493
CADCHF 52
PYPL.NAS 107
CHFJPY 95
GBPAUD 246
NZDCAD 63
EURAUD 167
BABA.NYSE 26
EURNZD -808
META.NAS 64
US30 -65
AUDJPY 95
NZDJPY 26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +528.70 USD
最悪のトレード: -505 USD
最大連続の勝ち: 64
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +165.32 USD
最大連続損失: -211.48 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.00 × 83
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
FXFlatMT5-LiveServer
0.10 × 51
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.11 × 46
Darwinex-Live
0.13 × 48
ICMarketsSC-MT5
0.16 × 19
RoboForex-ECN
0.27 × 142
SwissquoteLtd-Server
0.32 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.35 × 72
AdmiralMarkets-Live
0.35 × 423
GOMarketsMU-Live
0.35 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
0.39 × 325
OctaFX-Real
0.43 × 238
XMGlobal-MT5 8
0.52 × 33
Exness-MT5Real
0.63 × 52
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
Coinexx-Live
0.78 × 65
ForexClub-MT5 Real Server
0.81 × 427
AMarkets-Real
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.13 × 2231
ICMarkets-MT5
1.23 × 401
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real15
1.30 × 126
31 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Tauru Trend Capital
30 USD/月
201%
0
0
USD
8.9K
USD
98
65%
2 594
86%
90%
2.39
2.24
USD
23%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください