- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 594
利益トレード:
2 239 (86.31%)
損失トレード:
355 (13.69%)
ベストトレード:
528.70 USD
最悪のトレード:
-504.99 USD
総利益:
9 991.04 USD (8 410 037 pips)
総損失:
-4 175.72 USD (981 466 pips)
最大連続の勝ち:
176 (165.32 USD)
最大連続利益:
1 241.11 USD (64)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
90.23%
最大入金額:
4.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
6.38
長いトレード:
1 930 (74.40%)
短いトレード:
664 (25.60%)
プロフィットファクター:
2.39
期待されたペイオフ:
2.24 USD
平均利益:
4.46 USD
平均損失:
-11.76 USD
最大連続の負け:
13 (-211.48 USD)
最大連続損失:
-504.99 USD (1)
月間成長:
23.58%
年間予想:
286.16%
アルゴリズム取引:
65%
残高によるドローダウン:
絶対:
183.67 USD
最大の:
911.22 USD (49.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.34% (311.89 USD)
エクイティによる:
22.79% (1 630.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2194
|BTCUSD
|123
|GBPUSD
|57
|AUDUSD
|43
|NVDA.NAS
|43
|EURUSD
|26
|USDCAD
|22
|GBPJPY
|11
|TSLA.NAS
|11
|AAPL.NAS
|11
|GOOGL.NAS
|7
|AUDNZD
|6
|USDCHF
|5
|XRPUSD
|4
|USDJPY
|3
|TSLA.Daily
|3
|EURJPY
|2
|CADCHF
|2
|PYPL.NAS
|2
|CHFJPY
|2
|GBPAUD
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|BABA.NYSE
|1
|EURNZD
|1
|META.NAS
|1
|US30
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6K
|BTCUSD
|81
|GBPUSD
|-166
|AUDUSD
|31
|NVDA.NAS
|76
|EURUSD
|26
|USDCAD
|13
|GBPJPY
|-4
|TSLA.NAS
|28
|AAPL.NAS
|8
|GOOGL.NAS
|8
|AUDNZD
|-10
|USDCHF
|20
|XRPUSD
|-6
|USDJPY
|3
|TSLA.Daily
|-4
|EURJPY
|10
|CADCHF
|1
|PYPL.NAS
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|2
|BABA.NYSE
|0
|EURNZD
|-5
|META.NAS
|1
|US30
|-1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|348K
|BTCUSD
|217K
|GBPUSD
|-5.3K
|AUDUSD
|2K
|NVDA.NAS
|5.2K
|EURUSD
|1K
|USDCAD
|88
|GBPJPY
|-1.2K
|TSLA.NAS
|1.9K
|AAPL.NAS
|793
|GOOGL.NAS
|794
|AUDNZD
|-629
|USDCHF
|355
|XRPUSD
|-1.3K
|USDJPY
|315
|TSLA.Daily
|-250
|EURJPY
|493
|CADCHF
|52
|PYPL.NAS
|107
|CHFJPY
|95
|GBPAUD
|246
|NZDCAD
|63
|EURAUD
|167
|BABA.NYSE
|26
|EURNZD
|-808
|META.NAS
|64
|US30
|-65
|AUDJPY
|95
|NZDJPY
|26
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +528.70 USD
最悪のトレード: -505 USD
最大連続の勝ち: 64
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +165.32 USD
最大連続損失: -211.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 83
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.10 × 51
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.11 × 46
|
Darwinex-Live
|0.13 × 48
|
ICMarketsSC-MT5
|0.16 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.27 × 142
|
SwissquoteLtd-Server
|0.32 × 22
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.35 × 72
|
AdmiralMarkets-Live
|0.35 × 423
|
GOMarketsMU-Live
|0.35 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.39 × 325
|
OctaFX-Real
|0.43 × 238
|
XMGlobal-MT5 8
|0.52 × 33
|
Exness-MT5Real
|0.63 × 52
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
Coinexx-Live
|0.78 × 65
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.81 × 427
|
AMarkets-Real
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.13 × 2231
|
ICMarkets-MT5
|1.23 × 401
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real15
|1.30 × 126
31 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
201%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
98
65%
2 594
86%
90%
2.39
2.24
USD
USD
23%
1:500