İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
1.39 USD
En kötü işlem:
-0.40 USD
Brüt kâr:
1.39 USD (112 pips)
Brüt zarar:
-0.40 USD (8 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.39 USD (1)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
79.51%
Maks. mevduat yükü:
2.87%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.48
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-0.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.40 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.40 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.15% (0.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|1
|EURUSD
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|112
|EURUSD
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.39 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 11
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 6
|
GSTrade-Live
|0.00 × 1
M1 only
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
402
USD
USD
1
0%
2
50%
80%
3.47
0.50
USD
USD
0%
1:500