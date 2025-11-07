SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / ZigzagZoo m1
Mohd Aisamuddin Bin Mohd Anuar

ZigzagZoo m1

Mohd Aisamuddin Bin Mohd Anuar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
FBS-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
180
Gewinntrades:
140 (77.77%)
Verlusttrades:
40 (22.22%)
Bester Trade:
30.94 USD
Schlechtester Trade:
-37.37 USD
Bruttoprofit:
262.18 USD (13 011 pips)
Bruttoverlust:
-165.27 USD (9 017 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (34.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.38 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
70.64%
Max deposit load:
12.75%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
1.03
Long-Positionen:
60 (33.33%)
Short-Positionen:
120 (66.67%)
Profit-Faktor:
1.59
Mathematische Gewinnerwartung:
0.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-94.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-94.24 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.90%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
94.24 USD (18.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.65% (94.24 USD)
Kapital:
32.63% (169.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 34
EURUSD 31
USDCHF 24
USDCAD 17
AUDUSD 16
GBPUSD 13
AUDCHF 12
NZDUSD 9
AUDCAD 7
AUDJPY 5
NZDJPY 3
GBPJPY 2
GBPCAD 2
NZDCHF 2
EURAUD 2
CADCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -48
EURUSD 36
USDCHF 24
USDCAD 7
AUDUSD 13
GBPUSD 14
AUDCHF 12
NZDUSD 6
AUDCAD 7
AUDJPY 6
NZDJPY 4
GBPJPY 3
GBPCAD 6
NZDCHF 3
EURAUD 2
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -3K
EURUSD 1.6K
USDCHF 945
USDCAD 428
AUDUSD 594
GBPUSD 585
AUDCHF 567
NZDUSD 144
AUDCAD 461
AUDJPY 436
NZDJPY 280
GBPJPY 267
GBPCAD 311
NZDCHF 129
EURAUD 180
CADCHF 68
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.94 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -94.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
FreshForex-MT5
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 6
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
noch 266 ...
Scalping using Zigzag and fibo on M1,

Trading on 28 pair.

No stop loss. 

Will compound this account till final target USD 10,000.00 before weekly withdrawal.

Will top-up from time to time to increase the trade lot. it not for float top-up.

Average profit target 10% per month

DM for more information.


Keine Bewertungen
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 13:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 06:20 2025.11.24 06:20:11  

Deposit another 50dollar. for trade with lot 0.03.

2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 03:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 04:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.07 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
