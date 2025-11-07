- Wachstum
Trades insgesamt:
180
Gewinntrades:
140 (77.77%)
Verlusttrades:
40 (22.22%)
Bester Trade:
30.94 USD
Schlechtester Trade:
-37.37 USD
Bruttoprofit:
262.18 USD (13 011 pips)
Bruttoverlust:
-165.27 USD (9 017 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (34.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.38 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
70.64%
Max deposit load:
12.75%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
1.03
Long-Positionen:
60 (33.33%)
Short-Positionen:
120 (66.67%)
Profit-Faktor:
1.59
Mathematische Gewinnerwartung:
0.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-94.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-94.24 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.90%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
94.24 USD (18.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.65% (94.24 USD)
Kapital:
32.63% (169.15 USD)
|USDJPY
|34
|EURUSD
|31
|USDCHF
|24
|USDCAD
|17
|AUDUSD
|16
|GBPUSD
|13
|AUDCHF
|12
|NZDUSD
|9
|AUDCAD
|7
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|2
|NZDCHF
|2
|EURAUD
|2
|CADCHF
|1
|USDJPY
|-48
|EURUSD
|36
|USDCHF
|24
|USDCAD
|7
|AUDUSD
|13
|GBPUSD
|14
|AUDCHF
|12
|NZDUSD
|6
|AUDCAD
|7
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|4
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|6
|NZDCHF
|3
|EURAUD
|2
|CADCHF
|2
|USDJPY
|-3K
|EURUSD
|1.6K
|USDCHF
|945
|USDCAD
|428
|AUDUSD
|594
|GBPUSD
|585
|AUDCHF
|567
|NZDUSD
|144
|AUDCAD
|461
|AUDJPY
|436
|NZDJPY
|280
|GBPJPY
|267
|GBPCAD
|311
|NZDCHF
|129
|EURAUD
|180
|CADCHF
|68
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Scalping using Zigzag and fibo on M1,
Trading on 28 pair.
No stop loss.
Will compound this account till final target USD 10,000.00 before weekly withdrawal.
Will top-up from time to time to increase the trade lot. it not for float top-up.
Average profit target 10% per month
DM for more information.
Deposit another 50dollar. for trade with lot 0.03.
