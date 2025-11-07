- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
1.86 USD
Worst Trade:
-1.02 USD
Profitto lordo:
5.65 USD (637 pips)
Perdita lorda:
-2.10 USD (121 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
78.34%
Massimo carico di deposito:
2.87%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.48
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-0.70 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.02 USD (1)
Crescita mensile:
0.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.02 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.25% (1.02 USD)
Per equità:
1.47% (5.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|USDJPY
|2
|AUDCHF
|-1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|129
|USDCHF
|112
|USDJPY
|286
|AUDCHF
|-11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.86 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 7
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 7
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
214 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
M1 only
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
405
USD
USD
1
0%
8
62%
78%
2.69
0.44
USD
USD
1%
1:500