Mohd Aisamuddin Bin Mohd Anuar

ZigzagZoo m1

Mohd Aisamuddin Bin Mohd Anuar
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
1.86 USD
Worst Trade:
-1.02 USD
Profitto lordo:
5.65 USD (637 pips)
Perdita lorda:
-2.10 USD (121 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
78.34%
Massimo carico di deposito:
2.87%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.48
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-0.70 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.02 USD (1)
Crescita mensile:
0.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.02 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.25% (1.02 USD)
Per equità:
1.47% (5.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5
USDCHF 1
USDJPY 1
AUDCHF 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1
USDCHF 1
USDJPY 2
AUDCHF -1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 129
USDCHF 112
USDJPY 286
AUDCHF -11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.86 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

M1 only 
Non ci sono recensioni
2025.11.10 03:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 04:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.07 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.