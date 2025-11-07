- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
130 (76.47%)
Убыточных трейдов:
40 (23.53%)
Лучший трейд:
30.94 USD
Худший трейд:
-37.37 USD
Общая прибыль:
243.84 USD (12 230 pips)
Общий убыток:
-165.27 USD (9 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (34.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.38 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
73.83%
Макс. загрузка депозита:
12.75%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
55 (32.35%)
Коротких трейдов:
115 (67.65%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
1.88 USD
Средний убыток:
-4.13 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-94.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-94.24 USD (4)
Прирост в месяц:
8.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
94.24 USD (18.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.65% (94.24 USD)
По эквити:
32.63% (169.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|33
|EURUSD
|28
|USDCHF
|24
|USDCAD
|16
|AUDUSD
|15
|AUDCHF
|12
|GBPUSD
|12
|NZDUSD
|9
|AUDCAD
|7
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|NZDCHF
|2
|EURAUD
|2
|CADCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-52
|EURUSD
|33
|USDCHF
|24
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|10
|AUDCHF
|12
|GBPUSD
|13
|NZDUSD
|6
|AUDCAD
|7
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|3
|NZDCHF
|3
|EURAUD
|2
|CADCHF
|2
|GBPCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-3.2K
|EURUSD
|1.5K
|USDCHF
|945
|USDCAD
|375
|AUDUSD
|510
|AUDCHF
|567
|GBPUSD
|547
|NZDUSD
|144
|AUDCAD
|461
|NZDJPY
|280
|AUDJPY
|312
|GBPJPY
|267
|NZDCHF
|129
|EURAUD
|180
|CADCHF
|68
|GBPCAD
|164
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.94 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +34.98 USD
Макс. убыток в серии: -94.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 8
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
InstaForex-Server
|0.00 × 6
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
Scalping using Zigzag and fibo on M1,
Trading on 28 pair.
No stop loss.
Will compound this account till final target USD 10,000.00 before weekly withdrawal.
Will top-up from time to time to increase the trade lot. it not for float top-up.
Average profit target 10% per month
DM for more information.
Нет отзывов
Deposit another 50dollar. for trade with lot 0.03.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
864
USD
USD
7
0%
170
76%
74%
1.47
0.46
USD
USD
33%
1:500