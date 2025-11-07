СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ZigzagZoo m1
Mohd Aisamuddin Bin Mohd Anuar

ZigzagZoo m1

Mohd Aisamuddin Bin Mohd Anuar
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
FBS-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
130 (76.47%)
Убыточных трейдов:
40 (23.53%)
Лучший трейд:
30.94 USD
Худший трейд:
-37.37 USD
Общая прибыль:
243.84 USD (12 230 pips)
Общий убыток:
-165.27 USD (9 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (34.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.38 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
73.83%
Макс. загрузка депозита:
12.75%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
55 (32.35%)
Коротких трейдов:
115 (67.65%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
1.88 USD
Средний убыток:
-4.13 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-94.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-94.24 USD (4)
Прирост в месяц:
8.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
94.24 USD (18.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.65% (94.24 USD)
По эквити:
32.63% (169.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 33
EURUSD 28
USDCHF 24
USDCAD 16
AUDUSD 15
AUDCHF 12
GBPUSD 12
NZDUSD 9
AUDCAD 7
NZDJPY 3
AUDJPY 3
GBPJPY 2
NZDCHF 2
EURAUD 2
CADCHF 1
GBPCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -52
EURUSD 33
USDCHF 24
USDCAD 6
AUDUSD 10
AUDCHF 12
GBPUSD 13
NZDUSD 6
AUDCAD 7
NZDJPY 4
AUDJPY 4
GBPJPY 3
NZDCHF 3
EURAUD 2
CADCHF 2
GBPCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -3.2K
EURUSD 1.5K
USDCHF 945
USDCAD 375
AUDUSD 510
AUDCHF 567
GBPUSD 547
NZDUSD 144
AUDCAD 461
NZDJPY 280
AUDJPY 312
GBPJPY 267
NZDCHF 129
EURAUD 180
CADCHF 68
GBPCAD 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.94 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +34.98 USD
Макс. убыток в серии: -94.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
FreshForex-MT5
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 6
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
еще 266...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Scalping using Zigzag and fibo on M1,

Trading on 28 pair.

No stop loss. 

Will compound this account till final target USD 10,000.00 before weekly withdrawal.

Will top-up from time to time to increase the trade lot. it not for float top-up.

Average profit target 10% per month

DM for more information.


Нет отзывов
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 13:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 06:20 2025.11.24 06:20:11  

Deposit another 50dollar. for trade with lot 0.03.

2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 03:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 04:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.07 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ZigzagZoo m1
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
864
USD
7
0%
170
76%
74%
1.47
0.46
USD
33%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.