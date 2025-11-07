- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
173
利益トレード:
133 (76.87%)
損失トレード:
40 (23.12%)
ベストトレード:
30.94 USD
最悪のトレード:
-37.37 USD
総利益:
250.82 USD (12 514 pips)
総損失:
-165.27 USD (9 017 pips)
最大連続の勝ち:
21 (34.98 USD)
最大連続利益:
36.38 USD (2)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
70.64%
最大入金額:
12.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.91
長いトレード:
57 (32.95%)
短いトレード:
116 (67.05%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
0.49 USD
平均利益:
1.89 USD
平均損失:
-4.13 USD
最大連続の負け:
4 (-94.24 USD)
最大連続損失:
-94.24 USD (4)
月間成長:
6.20%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
94.24 USD (18.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.65% (94.24 USD)
エクイティによる:
32.63% (169.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|33
|EURUSD
|28
|USDCHF
|24
|USDCAD
|17
|AUDUSD
|16
|AUDCHF
|12
|GBPUSD
|12
|NZDUSD
|9
|AUDCAD
|7
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|2
|NZDCHF
|2
|EURAUD
|2
|CADCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-52
|EURUSD
|33
|USDCHF
|24
|USDCAD
|7
|AUDUSD
|13
|AUDCHF
|12
|GBPUSD
|13
|NZDUSD
|6
|AUDCAD
|7
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|6
|NZDCHF
|3
|EURAUD
|2
|CADCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-3.2K
|EURUSD
|1.5K
|USDCHF
|945
|USDCAD
|428
|AUDUSD
|594
|AUDCHF
|567
|GBPUSD
|547
|NZDUSD
|144
|AUDCAD
|461
|NZDJPY
|280
|AUDJPY
|312
|GBPJPY
|267
|GBPCAD
|311
|NZDCHF
|129
|EURAUD
|180
|CADCHF
|68
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.94 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +34.98 USD
最大連続損失: -94.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 8
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
InstaForex-Server
|0.00 × 6
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
266 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Scalping using Zigzag and fibo on M1,
Trading on 28 pair.
No stop loss.
Will compound this account till final target USD 10,000.00 before weekly withdrawal.
Will top-up from time to time to increase the trade lot. it not for float top-up.
Average profit target 10% per month
DM for more information.
レビューなし
Deposit another 50dollar. for trade with lot 0.03.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
19%
0
0
USD
USD
871
USD
USD
8
0%
173
76%
71%
1.51
0.49
USD
USD
33%
1:500