シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ZigzagZoo m1
Mohd Aisamuddin Bin Mohd Anuar

ZigzagZoo m1

Mohd Aisamuddin Bin Mohd Anuar
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
FBS-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
173
利益トレード:
133 (76.87%)
損失トレード:
40 (23.12%)
ベストトレード:
30.94 USD
最悪のトレード:
-37.37 USD
総利益:
250.82 USD (12 514 pips)
総損失:
-165.27 USD (9 017 pips)
最大連続の勝ち:
21 (34.98 USD)
最大連続利益:
36.38 USD (2)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
70.64%
最大入金額:
12.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.91
長いトレード:
57 (32.95%)
短いトレード:
116 (67.05%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
0.49 USD
平均利益:
1.89 USD
平均損失:
-4.13 USD
最大連続の負け:
4 (-94.24 USD)
最大連続損失:
-94.24 USD (4)
月間成長:
6.20%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
94.24 USD (18.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.65% (94.24 USD)
エクイティによる:
32.63% (169.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 33
EURUSD 28
USDCHF 24
USDCAD 17
AUDUSD 16
AUDCHF 12
GBPUSD 12
NZDUSD 9
AUDCAD 7
NZDJPY 3
AUDJPY 3
GBPJPY 2
GBPCAD 2
NZDCHF 2
EURAUD 2
CADCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -52
EURUSD 33
USDCHF 24
USDCAD 7
AUDUSD 13
AUDCHF 12
GBPUSD 13
NZDUSD 6
AUDCAD 7
NZDJPY 4
AUDJPY 4
GBPJPY 3
GBPCAD 6
NZDCHF 3
EURAUD 2
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -3.2K
EURUSD 1.5K
USDCHF 945
USDCAD 428
AUDUSD 594
AUDCHF 567
GBPUSD 547
NZDUSD 144
AUDCAD 461
NZDJPY 280
AUDJPY 312
GBPJPY 267
GBPCAD 311
NZDCHF 129
EURAUD 180
CADCHF 68
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.94 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +34.98 USD
最大連続損失: -94.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
FreshForex-MT5
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 6
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
266 より多く...
Scalping using Zigzag and fibo on M1,

Trading on 28 pair.

No stop loss. 

Will compound this account till final target USD 10,000.00 before weekly withdrawal.

Will top-up from time to time to increase the trade lot. it not for float top-up.

Average profit target 10% per month

DM for more information.


レビューなし
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 13:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 06:20 2025.11.24 06:20:11  

Deposit another 50dollar. for trade with lot 0.03.

2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 03:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 04:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.07 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
