ZigzagZoo m1
Mohd Aisamuddin Bin Mohd Anuar

ZigzagZoo m1

Mohd Aisamuddin Bin Mohd Anuar
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 19%
FBS-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
173
Transacciones Rentables:
133 (76.87%)
Transacciones Irrentables:
40 (23.12%)
Mejor transacción:
30.94 USD
Peor transacción:
-37.37 USD
Beneficio Bruto:
250.82 USD (12 514 pips)
Pérdidas Brutas:
-165.27 USD (9 017 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (34.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
36.38 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
70.64%
Carga máxima del depósito:
12.75%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
0.91
Transacciones Largas:
57 (32.95%)
Transacciones Cortas:
116 (67.05%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
0.49 USD
Beneficio medio:
1.89 USD
Pérdidas medias:
-4.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-94.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-94.24 USD (4)
Crecimiento al mes:
6.20%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
94.24 USD (18.41%)
Reducción relativa:
De balance:
16.65% (94.24 USD)
De fondos:
32.63% (169.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 33
EURUSD 28
USDCHF 24
USDCAD 17
AUDUSD 16
AUDCHF 12
GBPUSD 12
NZDUSD 9
AUDCAD 7
NZDJPY 3
AUDJPY 3
GBPJPY 2
GBPCAD 2
NZDCHF 2
EURAUD 2
CADCHF 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -52
EURUSD 33
USDCHF 24
USDCAD 7
AUDUSD 13
AUDCHF 12
GBPUSD 13
NZDUSD 6
AUDCAD 7
NZDJPY 4
AUDJPY 4
GBPJPY 3
GBPCAD 6
NZDCHF 3
EURAUD 2
CADCHF 2
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -3.2K
EURUSD 1.5K
USDCHF 945
USDCAD 428
AUDUSD 594
AUDCHF 567
GBPUSD 547
NZDUSD 144
AUDCAD 461
NZDJPY 280
AUDJPY 312
GBPJPY 267
GBPCAD 311
NZDCHF 129
EURAUD 180
CADCHF 68
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.94 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +34.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -94.24 USD

Scalping using Zigzag and fibo on M1,

Trading on 28 pair.

No stop loss. 

Will compound this account till final target USD 10,000.00 before weekly withdrawal.

Will top-up from time to time to increase the trade lot. it not for float top-up.

Average profit target 10% per month

DM for more information.


2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 13:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 06:20 2025.11.24 06:20:11  

Deposit another 50dollar. for trade with lot 0.03.

2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 03:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 04:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.07 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ZigzagZoo m1
30 USD al mes
19%
0
0
USD
871
USD
8
0%
173
76%
71%
1.51
0.49
USD
33%
1:500
