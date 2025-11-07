信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ZigzagZoo m1
Mohd Aisamuddin Bin Mohd Anuar

ZigzagZoo m1

Mohd Aisamuddin Bin Mohd Anuar
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 19%
FBS-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
171
盈利交易:
131 (76.60%)
亏损交易:
40 (23.39%)
最好交易:
30.94 USD
最差交易:
-37.37 USD
毛利:
247.09 USD (12 377 pips)
毛利亏损:
-165.27 USD (9 017 pips)
最大连续赢利:
21 (34.98 USD)
最大连续盈利:
36.38 USD (2)
夏普比率:
0.10
交易活动:
70.64%
最大入金加载:
12.75%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.87
长期交易:
55 (32.16%)
短期交易:
116 (67.84%)
利润因子:
1.50
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
1.89 USD
平均损失:
-4.13 USD
最大连续失误:
4 (-94.24 USD)
最大连续亏损:
-94.24 USD (4)
每月增长:
5.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
94.24 USD (18.41%)
相对跌幅:
结余:
16.65% (94.24 USD)
净值:
32.63% (169.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 33
EURUSD 28
USDCHF 24
USDCAD 16
AUDUSD 15
AUDCHF 12
GBPUSD 12
NZDUSD 9
AUDCAD 7
NZDJPY 3
AUDJPY 3
GBPJPY 2
GBPCAD 2
NZDCHF 2
EURAUD 2
CADCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -52
EURUSD 33
USDCHF 24
USDCAD 6
AUDUSD 10
AUDCHF 12
GBPUSD 13
NZDUSD 6
AUDCAD 7
NZDJPY 4
AUDJPY 4
GBPJPY 3
GBPCAD 6
NZDCHF 3
EURAUD 2
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -3.2K
EURUSD 1.5K
USDCHF 945
USDCAD 375
AUDUSD 510
AUDCHF 567
GBPUSD 547
NZDUSD 144
AUDCAD 461
NZDJPY 280
AUDJPY 312
GBPJPY 267
GBPCAD 311
NZDCHF 129
EURAUD 180
CADCHF 68
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +30.94 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +34.98 USD
最大连续亏损: -94.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
FreshForex-MT5
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 6
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
266 更多...
Scalping using Zigzag and fibo on M1,

Trading on 28 pair.

No stop loss. 

Will compound this account till final target USD 10,000.00 before weekly withdrawal.

Will top-up from time to time to increase the trade lot. it not for float top-up.

Average profit target 10% per month

DM for more information.


没有评论
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 13:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 06:20 2025.11.24 06:20:11  

Deposit another 50dollar. for trade with lot 0.03.

2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 03:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 04:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.07 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ZigzagZoo m1
每月30 USD
19%
0
0
USD
867
USD
8
0%
171
76%
71%
1.49
0.48
USD
33%
1:500
