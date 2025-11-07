- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
171
盈利交易:
131 (76.60%)
亏损交易:
40 (23.39%)
最好交易:
30.94 USD
最差交易:
-37.37 USD
毛利:
247.09 USD (12 377 pips)
毛利亏损:
-165.27 USD (9 017 pips)
最大连续赢利:
21 (34.98 USD)
最大连续盈利:
36.38 USD (2)
夏普比率:
0.10
交易活动:
70.64%
最大入金加载:
12.75%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.87
长期交易:
55 (32.16%)
短期交易:
116 (67.84%)
利润因子:
1.50
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
1.89 USD
平均损失:
-4.13 USD
最大连续失误:
4 (-94.24 USD)
最大连续亏损:
-94.24 USD (4)
每月增长:
5.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
94.24 USD (18.41%)
相对跌幅:
结余:
16.65% (94.24 USD)
净值:
32.63% (169.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|33
|EURUSD
|28
|USDCHF
|24
|USDCAD
|16
|AUDUSD
|15
|AUDCHF
|12
|GBPUSD
|12
|NZDUSD
|9
|AUDCAD
|7
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|2
|NZDCHF
|2
|EURAUD
|2
|CADCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-52
|EURUSD
|33
|USDCHF
|24
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|10
|AUDCHF
|12
|GBPUSD
|13
|NZDUSD
|6
|AUDCAD
|7
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|6
|NZDCHF
|3
|EURAUD
|2
|CADCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-3.2K
|EURUSD
|1.5K
|USDCHF
|945
|USDCAD
|375
|AUDUSD
|510
|AUDCHF
|567
|GBPUSD
|547
|NZDUSD
|144
|AUDCAD
|461
|NZDJPY
|280
|AUDJPY
|312
|GBPJPY
|267
|GBPCAD
|311
|NZDCHF
|129
|EURAUD
|180
|CADCHF
|68
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.94 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +34.98 USD
最大连续亏损: -94.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 8
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
InstaForex-Server
|0.00 × 6
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
Scalping using Zigzag and fibo on M1,
Trading on 28 pair.
No stop loss.
Will compound this account till final target USD 10,000.00 before weekly withdrawal.
Will top-up from time to time to increase the trade lot. it not for float top-up.
Average profit target 10% per month
DM for more information.
没有评论
Deposit another 50dollar. for trade with lot 0.03.
