- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
173
Negociações com lucro:
133 (76.87%)
Negociações com perda:
40 (23.12%)
Melhor negociação:
30.94 USD
Pior negociação:
-37.37 USD
Lucro bruto:
250.82 USD (12 514 pips)
Perda bruta:
-165.27 USD (9 017 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (34.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
36.38 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
70.64%
Depósito máximo carregado:
12.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.91
Negociações longas:
57 (32.95%)
Negociações curtas:
116 (67.05%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
0.49 USD
Lucro médio:
1.89 USD
Perda média:
-4.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-94.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-94.24 USD (4)
Crescimento mensal:
6.20%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
94.24 USD (18.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.65% (94.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.63% (169.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|33
|EURUSD
|28
|USDCHF
|24
|USDCAD
|17
|AUDUSD
|16
|AUDCHF
|12
|GBPUSD
|12
|NZDUSD
|9
|AUDCAD
|7
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|2
|NZDCHF
|2
|EURAUD
|2
|CADCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-52
|EURUSD
|33
|USDCHF
|24
|USDCAD
|7
|AUDUSD
|13
|AUDCHF
|12
|GBPUSD
|13
|NZDUSD
|6
|AUDCAD
|7
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|6
|NZDCHF
|3
|EURAUD
|2
|CADCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-3.2K
|EURUSD
|1.5K
|USDCHF
|945
|USDCAD
|428
|AUDUSD
|594
|AUDCHF
|567
|GBPUSD
|547
|NZDUSD
|144
|AUDCAD
|461
|NZDJPY
|280
|AUDJPY
|312
|GBPJPY
|267
|GBPCAD
|311
|NZDCHF
|129
|EURAUD
|180
|CADCHF
|68
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.94 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +34.98 USD
Máxima perda consecutiva: -94.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 8
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
InstaForex-Server
|0.00 × 6
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
Scalping using Zigzag and fibo on M1,
Trading on 28 pair.
No stop loss.
Will compound this account till final target USD 10,000.00 before weekly withdrawal.
Will top-up from time to time to increase the trade lot. it not for float top-up.
Average profit target 10% per month
DM for more information.
Deposit another 50dollar. for trade with lot 0.03.
