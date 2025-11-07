SinaisSeções
ZigzagZoo m1
Mohd Aisamuddin Bin Mohd Anuar

ZigzagZoo m1

Mohd Aisamuddin Bin Mohd Anuar
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 19%
FBS-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
173
Negociações com lucro:
133 (76.87%)
Negociações com perda:
40 (23.12%)
Melhor negociação:
30.94 USD
Pior negociação:
-37.37 USD
Lucro bruto:
250.82 USD (12 514 pips)
Perda bruta:
-165.27 USD (9 017 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (34.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
36.38 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
70.64%
Depósito máximo carregado:
12.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.91
Negociações longas:
57 (32.95%)
Negociações curtas:
116 (67.05%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
0.49 USD
Lucro médio:
1.89 USD
Perda média:
-4.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-94.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-94.24 USD (4)
Crescimento mensal:
6.20%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
94.24 USD (18.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.65% (94.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.63% (169.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 33
EURUSD 28
USDCHF 24
USDCAD 17
AUDUSD 16
AUDCHF 12
GBPUSD 12
NZDUSD 9
AUDCAD 7
NZDJPY 3
AUDJPY 3
GBPJPY 2
GBPCAD 2
NZDCHF 2
EURAUD 2
CADCHF 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -52
EURUSD 33
USDCHF 24
USDCAD 7
AUDUSD 13
AUDCHF 12
GBPUSD 13
NZDUSD 6
AUDCAD 7
NZDJPY 4
AUDJPY 4
GBPJPY 3
GBPCAD 6
NZDCHF 3
EURAUD 2
CADCHF 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -3.2K
EURUSD 1.5K
USDCHF 945
USDCAD 428
AUDUSD 594
AUDCHF 567
GBPUSD 547
NZDUSD 144
AUDCAD 461
NZDJPY 280
AUDJPY 312
GBPJPY 267
GBPCAD 311
NZDCHF 129
EURAUD 180
CADCHF 68
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.94 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +34.98 USD
Máxima perda consecutiva: -94.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
FreshForex-MT5
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 6
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
266 mais ...
Scalping using Zigzag and fibo on M1,

Trading on 28 pair.

No stop loss. 

Will compound this account till final target USD 10,000.00 before weekly withdrawal.

Will top-up from time to time to increase the trade lot. it not for float top-up.

Average profit target 10% per month

DM for more information.


Sem comentários
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 13:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 06:20 2025.11.24 06:20:11  

Deposit another 50dollar. for trade with lot 0.03.

2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 03:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 04:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.07 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
