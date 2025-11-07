SinyallerBölümler
Alpha Sniper AI

Yap Iwan Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
1 / 232 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
111
Kârla kapanan işlemler:
62 (55.85%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (44.14%)
En iyi işlem:
84.86 USD
En kötü işlem:
-52.67 USD
Brüt kâr:
1 862.03 USD (151 678 pips)
Brüt zarar:
-1 336.48 USD (108 130 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (190.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.40 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
1.29%
Maks. mevduat yükü:
12.59%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
3.43
Alış işlemleri:
58 (52.25%)
Satış işlemleri:
53 (47.75%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
4.73 USD
Ortalama kâr:
30.03 USD
Ortalama zarar:
-27.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-108.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.57 USD (4)
Aylık büyüme:
27.92%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
68.96 USD
Maksimum:
153.01 USD (6.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.25% (153.01 USD)
Varlığa göre:
1.08% (23.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 526
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +84.86 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +190.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Pair XAUUSD

Single Entry, No Averaging, No Martingale

Strategy Breakout

İnceleme yok
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 11:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 04:01
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 19:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 18:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 07:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 06:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 01:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 00:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 09:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 02:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 02:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
