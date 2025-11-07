- 成长
交易:
267
盈利交易:
131 (49.06%)
亏损交易:
136 (50.94%)
最好交易:
222.60 USD
最差交易:
-362.95 USD
毛利:
7 503.94 USD (322 795 pips)
毛利亏损:
-7 914.60 USD (317 182 pips)
最大连续赢利:
5 (190.40 USD)
最大连续盈利:
568.45 USD (4)
夏普比率:
0.00
交易活动:
1.29%
最大入金加载:
27.72%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.26
长期交易:
143 (53.56%)
短期交易:
124 (46.44%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-1.54 USD
平均利润:
57.28 USD
平均损失:
-58.20 USD
最大连续失误:
4 (-482.50 USD)
最大连续亏损:
-482.50 USD (4)
每月增长:
12.86%
算法交易:
22%
结余跌幅:
绝对:
903.34 USD
最大值:
1 571.90 USD (58.90%)
相对跌幅:
结余:
32.39% (1 557.81 USD)
净值:
11.42% (234.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|267
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-411
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|5.6K
|
最好交易: +222.60 USD
最差交易: -363 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +190.40 USD
最大连续亏损: -482.50 USD
Pair XAUUSD
Single Entry, No Averaging, No Martingale
Strategy Breakout
没有评论
