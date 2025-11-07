SignauxSections
Yap Iwan Santoso

Alpha Sniper AI

Yap Iwan Santoso
0 avis
Fiabilité
4 semaines
1 / 232 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
111
Bénéfice trades:
62 (55.85%)
Perte trades:
49 (44.14%)
Meilleure transaction:
84.86 USD
Pire transaction:
-52.67 USD
Bénéfice brut:
1 862.03 USD (151 678 pips)
Perte brute:
-1 336.48 USD (108 130 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (190.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
190.40 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
1.29%
Charge de dépôt maximale:
12.59%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
3.43
Longs trades:
58 (52.25%)
Courts trades:
53 (47.75%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
4.73 USD
Bénéfice moyen:
30.03 USD
Perte moyenne:
-27.28 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-108.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-108.57 USD (4)
Croissance mensuelle:
27.92%
Algo trading:
18%
Prélèvement par solde:
Absolu:
68.96 USD
Maximal:
153.01 USD (6.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.25% (153.01 USD)
Par fonds propres:
1.08% (23.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 526
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +84.86 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +190.40 USD
Perte consécutive maximale: -108.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Pair XAUUSD

Single Entry, No Averaging, No Martingale

Strategy Breakout

Aucun avis
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 11:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 04:01
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 19:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 18:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 07:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 06:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 01:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 00:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 09:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 02:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 02:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
