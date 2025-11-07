- Прирост
Всего трейдов:
267
Прибыльных трейдов:
131 (49.06%)
Убыточных трейдов:
136 (50.94%)
Лучший трейд:
222.60 USD
Худший трейд:
-362.95 USD
Общая прибыль:
7 503.94 USD (322 795 pips)
Общий убыток:
-7 914.60 USD (317 182 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (190.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
568.45 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
1.29%
Макс. загрузка депозита:
27.72%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
143 (53.56%)
Коротких трейдов:
124 (46.44%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-1.54 USD
Средняя прибыль:
57.28 USD
Средний убыток:
-58.20 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-482.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-482.50 USD (4)
Прирост в месяц:
12.86%
Алготрейдинг:
22%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
903.34 USD
Максимальная:
1 571.90 USD (58.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.39% (1 557.81 USD)
По эквити:
11.42% (234.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|267
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-411
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|5.6K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Pair XAUUSD
Single Entry, No Averaging, No Martingale
Strategy Breakout
Нет отзывов
