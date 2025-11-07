СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Alpha Sniper AI
Yap Iwan Santoso

Alpha Sniper AI

Yap Iwan Santoso
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
267
Прибыльных трейдов:
131 (49.06%)
Убыточных трейдов:
136 (50.94%)
Лучший трейд:
222.60 USD
Худший трейд:
-362.95 USD
Общая прибыль:
7 503.94 USD (322 795 pips)
Общий убыток:
-7 914.60 USD (317 182 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (190.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
568.45 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
1.29%
Макс. загрузка депозита:
27.72%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
143 (53.56%)
Коротких трейдов:
124 (46.44%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-1.54 USD
Средняя прибыль:
57.28 USD
Средний убыток:
-58.20 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-482.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-482.50 USD (4)
Прирост в месяц:
12.86%
Алготрейдинг:
22%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
903.34 USD
Максимальная:
1 571.90 USD (58.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.39% (1 557.81 USD)
По эквити:
11.42% (234.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 267
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -411
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 5.6K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +222.60 USD
Худший трейд: -363 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +190.40 USD
Макс. убыток в серии: -482.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Pair XAUUSD

Single Entry, No Averaging, No Martingale

Strategy Breakout

Нет отзывов
2026.01.14 01:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 15:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.09 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 03:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.