Yap Iwan Santoso

Alpha Sniper AI

Yap Iwan Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
267
Gewinntrades:
131 (49.06%)
Verlusttrades:
136 (50.94%)
Bester Trade:
222.60 USD
Schlechtester Trade:
-362.95 USD
Bruttoprofit:
7 503.94 USD (322 795 pips)
Bruttoverlust:
-7 914.60 USD (317 182 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (190.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
568.45 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
1.29%
Max deposit load:
27.72%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.26
Long-Positionen:
143 (53.56%)
Short-Positionen:
124 (46.44%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
57.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-58.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-482.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-482.50 USD (4)
Wachstum pro Monat :
12.86%
Algo-Trading:
22%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
903.34 USD
Maximaler:
1 571.90 USD (58.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.39% (1 557.81 USD)
Kapital:
11.42% (234.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 267
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -411
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 5.6K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +222.60 USD
Schlechtester Trade: -363 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +190.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -482.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Pair XAUUSD

Single Entry, No Averaging, No Martingale

Strategy Breakout

