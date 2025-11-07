SinaisSeções
Yap Iwan Santoso

Alpha Sniper AI

Yap Iwan Santoso
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
Exness-MT5Real8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
267
Negociações com lucro:
131 (49.06%)
Negociações com perda:
136 (50.94%)
Melhor negociação:
222.60 USD
Pior negociação:
-362.95 USD
Lucro bruto:
7 503.94 USD (322 795 pips)
Perda bruta:
-7 914.60 USD (317 182 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (190.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
568.45 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
1.29%
Depósito máximo carregado:
27.72%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
143 (53.56%)
Negociações curtas:
124 (46.44%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-1.54 USD
Lucro médio:
57.28 USD
Perda média:
-58.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-482.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-482.50 USD (4)
Crescimento mensal:
12.86%
Algotrading:
22%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
903.34 USD
Máximo:
1 571.90 USD (58.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.39% (1 557.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.42% (234.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 267
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm -411
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 5.6K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +222.60 USD
Pior negociação: -363 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +190.40 USD
Máxima perda consecutiva: -482.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Pair XAUUSD

Single Entry, No Averaging, No Martingale

Strategy Breakout

Sem comentários
2026.01.14 01:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 15:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.09 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 03:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
