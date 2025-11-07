SeñalesSecciones
Yap Iwan Santoso

Alpha Sniper AI

Yap Iwan Santoso
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 4%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
270
Transacciones Rentables:
133 (49.25%)
Transacciones Irrentables:
137 (50.74%)
Mejor transacción:
222.60 USD
Peor transacción:
-362.95 USD
Beneficio Bruto:
7 533.49 USD (327 517 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 923.93 USD (319 514 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (190.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
568.45 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
1.29%
Carga máxima del depósito:
27.72%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
-0.25
Transacciones Largas:
143 (52.96%)
Transacciones Cortas:
127 (47.04%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-1.45 USD
Beneficio medio:
56.64 USD
Pérdidas medias:
-57.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-482.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-482.50 USD (4)
Crecimiento al mes:
11.03%
Trading algorítmico:
22%
Reducción de balance:
Absoluto:
903.34 USD
Máxima:
1 571.90 USD (58.90%)
Reducción relativa:
De balance:
32.39% (1 557.81 USD)
De fondos:
11.42% (234.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 270
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm -390
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 8K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +222.60 USD
Peor transacción: -363 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +190.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -482.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Pair XAUUSD

Single Entry, No Averaging, No Martingale

Strategy Breakout

2026.01.14 01:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 15:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.09 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 03:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
