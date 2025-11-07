- 자본
- 축소
트레이드:
270
이익 거래:
133 (49.25%)
손실 거래:
137 (50.74%)
최고의 거래:
222.60 USD
최악의 거래:
-362.95 USD
총 수익:
7 533.49 USD (327 517 pips)
총 손실:
-7 923.93 USD (319 514 pips)
연속 최대 이익:
5 (190.40 USD)
연속 최대 이익:
568.45 USD (4)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
1.29%
최대 입금량:
27.72%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
2 분
회복 요인:
-0.25
롱(주식매수):
143 (52.96%)
숏(주식차입매도):
127 (47.04%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-1.45 USD
평균 이익:
56.64 USD
평균 손실:
-57.84 USD
연속 최대 손실:
4 (-482.50 USD)
연속 최대 손실:
-482.50 USD (4)
월별 성장률:
11.03%
Algo 트레이딩:
22%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
903.34 USD
최대한의:
1 571.90 USD (58.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.39% (1 557.81 USD)
자본금별:
11.42% (234.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|270
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|-390
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|8K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +222.60 USD
최악의 거래: -363 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +190.40 USD
연속 최대 손실: -482.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Pair XAUUSD
Single Entry, No Averaging, No Martingale
Strategy Breakout
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
11
22%
270
49%
1%
0.95
-1.45
USD
USD
32%
1:500