İşlemler:
145
Kârla kapanan işlemler:
125 (86.20%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (13.79%)
En iyi işlem:
10.63 USD
En kötü işlem:
-16.74 USD
Brüt kâr:
376.65 USD (376 629 pips)
Brüt zarar:
-111.57 USD (111 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (45.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.59 USD (12)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
145
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
5.43
Alış işlemleri:
100 (68.97%)
Satış işlemleri:
45 (31.03%)
Kâr faktörü:
3.38
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
3.01 USD
Ortalama zarar:
-5.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-48.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.85 USD (4)
Aylık büyüme:
47.86%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.30 USD
Maksimum:
48.85 USD (7.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|265
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|265K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.63 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +45.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
