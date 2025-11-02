SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Pro Evolution Gold
Toan Trung Nguyen

Pro Evolution Gold

Toan Trung Nguyen
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
145
Bénéfice trades:
125 (86.20%)
Perte trades:
20 (13.79%)
Meilleure transaction:
10.63 USD
Pire transaction:
-16.74 USD
Bénéfice brut:
376.65 USD (376 629 pips)
Perte brute:
-111.57 USD (111 563 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (45.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
53.59 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
145
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
5.43
Longs trades:
100 (68.97%)
Courts trades:
45 (31.03%)
Facteur de profit:
3.38
Rendement attendu:
1.83 USD
Bénéfice moyen:
3.01 USD
Perte moyenne:
-5.58 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-48.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.85 USD (4)
Croissance mensuelle:
47.86%
Algo trading:
13%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.30 USD
Maximal:
48.85 USD (7.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 265
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 265K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.63 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +45.84 USD
Perte consécutive maximale: -48.85 USD

Secure & keep profit
Aucun avis
2025.11.02 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
