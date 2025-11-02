信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Pro Evolution Gold
Toan Trung Nguyen

Pro Evolution Gold

Toan Trung Nguyen
0条评论
11
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 -63%
Exness-MT5Real31
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 972
盈利交易:
1 606 (81.44%)
亏损交易:
366 (18.56%)
最好交易:
53.33 USD
最差交易:
-269.57 USD
毛利:
5 786.34 USD (4 461 994 pips)
毛利亏损:
-5 730.95 USD (4 711 338 pips)
最大连续赢利:
64 (138.98 USD)
最大连续盈利:
279.72 USD (39)
夏普比率:
0.01
交易活动:
31.99%
最大入金加载:
123.14%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
232
平均持有时间:
47 分钟
采收率:
0.02
长期交易:
1 573 (79.77%)
短期交易:
399 (20.23%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
3.60 USD
平均损失:
-15.66 USD
最大连续失误:
17 (-1 703.36 USD)
最大连续亏损:
-1 703.36 USD (17)
每月增长:
-88.99%
算法交易:
6%
结余跌幅:
绝对:
76.60 USD
最大值:
2 454.97 USD (83.74%)
相对跌幅:
结余:
97.43% (2 454.97 USD)
净值:
67.80% (1 641.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 1964
BTCUSDm 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 4
BTCUSDm 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm -441K
BTCUSDm 192K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +53.33 USD
最差交易: -270 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +138.98 USD
最大连续亏损: -1 703.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Secure & keep profit
没有评论
2026.01.07 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 05:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Pro Evolution Gold
每月99 USD
-63%
0
0
USD
220
USD
11
6%
1 972
81%
32%
1.00
0.03
USD
97%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载