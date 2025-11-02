- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 972
盈利交易:
1 606 (81.44%)
亏损交易:
366 (18.56%)
最好交易:
53.33 USD
最差交易:
-269.57 USD
毛利:
5 786.34 USD (4 461 994 pips)
毛利亏损:
-5 730.95 USD (4 711 338 pips)
最大连续赢利:
64 (138.98 USD)
最大连续盈利:
279.72 USD (39)
夏普比率:
0.01
交易活动:
31.99%
最大入金加载:
123.14%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
232
平均持有时间:
47 分钟
采收率:
0.02
长期交易:
1 573 (79.77%)
短期交易:
399 (20.23%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
3.60 USD
平均损失:
-15.66 USD
最大连续失误:
17 (-1 703.36 USD)
最大连续亏损:
-1 703.36 USD (17)
每月增长:
-88.99%
算法交易:
6%
结余跌幅:
绝对:
76.60 USD
最大值:
2 454.97 USD (83.74%)
相对跌幅:
结余:
97.43% (2 454.97 USD)
净值:
67.80% (1 641.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1964
|BTCUSDm
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|4
|BTCUSDm
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-441K
|BTCUSDm
|192K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.33 USD
最差交易: -270 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +138.98 USD
最大连续亏损: -1 703.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
