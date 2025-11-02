СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Pro Evolution Gold
Toan Trung Nguyen

Pro Evolution Gold

Toan Trung Nguyen
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 -63%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 972
Прибыльных трейдов:
1 606 (81.44%)
Убыточных трейдов:
366 (18.56%)
Лучший трейд:
53.33 USD
Худший трейд:
-269.57 USD
Общая прибыль:
5 786.34 USD (4 461 994 pips)
Общий убыток:
-5 730.95 USD (4 711 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
64 (138.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
279.72 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
31.99%
Макс. загрузка депозита:
123.14%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
232
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
1 573 (79.77%)
Коротких трейдов:
399 (20.23%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-15.66 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-1 703.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 703.36 USD (17)
Прирост в месяц:
-88.99%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.60 USD
Максимальная:
2 454.97 USD (83.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
97.43% (2 454.97 USD)
По эквити:
67.80% (1 641.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 1964
BTCUSDm 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 4
BTCUSDm 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -441K
BTCUSDm 192K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.33 USD
Худший трейд: -270 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +138.98 USD
Макс. убыток в серии: -1 703.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Secure & keep profit
Нет отзывов
2026.01.07 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 05:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pro Evolution Gold
99 USD в месяц
-63%
0
0
USD
220
USD
11
6%
1 972
81%
32%
1.00
0.03
USD
97%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.