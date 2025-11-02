- Crescita
Trade:
145
Profit Trade:
125 (86.20%)
Loss Trade:
20 (13.79%)
Best Trade:
10.63 USD
Worst Trade:
-16.74 USD
Profitto lordo:
376.65 USD (376 629 pips)
Perdita lorda:
-111.57 USD (111 563 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (45.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.59 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
5.43
Long Trade:
100 (68.97%)
Short Trade:
45 (31.03%)
Fattore di profitto:
3.38
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-5.58 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-48.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.85 USD (4)
Crescita mensile:
47.86%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.30 USD
Massimale:
48.85 USD (7.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|265
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|265K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.63 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +45.84 USD
Massima perdita consecutiva: -48.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni