Toan Trung Nguyen

Pro Evolution Gold

Toan Trung Nguyen
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
145
Profit Trade:
125 (86.20%)
Loss Trade:
20 (13.79%)
Best Trade:
10.63 USD
Worst Trade:
-16.74 USD
Profitto lordo:
376.65 USD (376 629 pips)
Perdita lorda:
-111.57 USD (111 563 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (45.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.59 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
5.43
Long Trade:
100 (68.97%)
Short Trade:
45 (31.03%)
Fattore di profitto:
3.38
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-5.58 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-48.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.85 USD (4)
Crescita mensile:
47.86%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.30 USD
Massimale:
48.85 USD (7.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 265
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 265K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.63 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +45.84 USD
Massima perdita consecutiva: -48.85 USD

Secure & keep profit
Non ci sono recensioni
2025.11.02 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
