- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 972
利益トレード:
1 606 (81.44%)
損失トレード:
366 (18.56%)
ベストトレード:
53.33 USD
最悪のトレード:
-269.57 USD
総利益:
5 786.34 USD (4 461 994 pips)
総損失:
-5 730.95 USD (4 711 338 pips)
最大連続の勝ち:
64 (138.98 USD)
最大連続利益:
279.72 USD (39)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
31.99%
最大入金額:
123.14%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
232
平均保有時間:
47 分
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
1 573 (79.77%)
短いトレード:
399 (20.23%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.03 USD
平均利益:
3.60 USD
平均損失:
-15.66 USD
最大連続の負け:
17 (-1 703.36 USD)
最大連続損失:
-1 703.36 USD (17)
月間成長:
-88.99%
アルゴリズム取引:
6%
残高によるドローダウン:
絶対:
76.60 USD
最大の:
2 454.97 USD (83.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
97.43% (2 454.97 USD)
エクイティによる:
67.80% (1 641.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1964
|BTCUSDm
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|4
|BTCUSDm
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-441K
|BTCUSDm
|192K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +53.33 USD
最悪のトレード: -270 USD
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +138.98 USD
最大連続損失: -1 703.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Secure & keep profit
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
-63%
0
0
USD
USD
220
USD
USD
11
6%
1 972
81%
32%
1.00
0.03
USD
USD
97%
1:200