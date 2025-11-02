SinaisSeções
Toan Trung Nguyen

Pro Evolution Gold

Toan Trung Nguyen
0 comentários
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 -63%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 972
Negociações com lucro:
1 606 (81.44%)
Negociações com perda:
366 (18.56%)
Melhor negociação:
53.33 USD
Pior negociação:
-269.57 USD
Lucro bruto:
5 786.34 USD (4 461 994 pips)
Perda bruta:
-5 730.95 USD (4 711 338 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
64 (138.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
279.72 USD (39)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
31.99%
Depósito máximo carregado:
123.14%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
232
Tempo médio de espera:
47 minutos
Fator de recuperação:
0.02
Negociações longas:
1 573 (79.77%)
Negociações curtas:
399 (20.23%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.03 USD
Lucro médio:
3.60 USD
Perda média:
-15.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1 703.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 703.36 USD (17)
Crescimento mensal:
-88.99%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
76.60 USD
Máximo:
2 454.97 USD (83.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
97.43% (2 454.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.80% (1 641.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 1964
BTCUSDm 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 4
BTCUSDm 51
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm -441K
BTCUSDm 192K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +53.33 USD
Pior negociação: -270 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +138.98 USD
Máxima perda consecutiva: -1 703.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Secure & keep profit
Sem comentários
2026.01.07 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 05:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
