Negociações:
1 972
Negociações com lucro:
1 606 (81.44%)
Negociações com perda:
366 (18.56%)
Melhor negociação:
53.33 USD
Pior negociação:
-269.57 USD
Lucro bruto:
5 786.34 USD (4 461 994 pips)
Perda bruta:
-5 730.95 USD (4 711 338 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
64 (138.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
279.72 USD (39)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
31.99%
Depósito máximo carregado:
123.14%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
232
Tempo médio de espera:
47 minutos
Fator de recuperação:
0.02
Negociações longas:
1 573 (79.77%)
Negociações curtas:
399 (20.23%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.03 USD
Lucro médio:
3.60 USD
Perda média:
-15.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1 703.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 703.36 USD (17)
Crescimento mensal:
-88.99%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
76.60 USD
Máximo:
2 454.97 USD (83.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
97.43% (2 454.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.80% (1 641.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1964
|BTCUSDm
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|4
|BTCUSDm
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-441K
|BTCUSDm
|192K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +53.33 USD
Pior negociação: -270 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +138.98 USD
Máxima perda consecutiva: -1 703.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
