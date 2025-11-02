SignaleKategorien
Toan Trung Nguyen

Pro Evolution Gold

Toan Trung Nguyen
0 Bewertungen
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -63%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 972
Gewinntrades:
1 606 (81.44%)
Verlusttrades:
366 (18.56%)
Bester Trade:
53.33 USD
Schlechtester Trade:
-269.57 USD
Bruttoprofit:
5 786.34 USD (4 461 994 pips)
Bruttoverlust:
-5 730.95 USD (4 711 338 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
64 (138.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
279.72 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
31.99%
Max deposit load:
123.14%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
232
Durchschn. Haltezeit:
47 Minuten
Erholungsfaktor:
0.02
Long-Positionen:
1 573 (79.77%)
Short-Positionen:
399 (20.23%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-1 703.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 703.36 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-88.99%
Algo-Trading:
6%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
76.60 USD
Maximaler:
2 454.97 USD (83.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
97.43% (2 454.97 USD)
Kapital:
67.80% (1 641.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 1964
BTCUSDm 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 4
BTCUSDm 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -441K
BTCUSDm 192K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +53.33 USD
Schlechtester Trade: -270 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +138.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 703.36 USD

