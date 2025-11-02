- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 972
Gewinntrades:
1 606 (81.44%)
Verlusttrades:
366 (18.56%)
Bester Trade:
53.33 USD
Schlechtester Trade:
-269.57 USD
Bruttoprofit:
5 786.34 USD (4 461 994 pips)
Bruttoverlust:
-5 730.95 USD (4 711 338 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
64 (138.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
279.72 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
31.99%
Max deposit load:
123.14%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
232
Durchschn. Haltezeit:
47 Minuten
Erholungsfaktor:
0.02
Long-Positionen:
1 573 (79.77%)
Short-Positionen:
399 (20.23%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-1 703.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 703.36 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-88.99%
Algo-Trading:
6%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
76.60 USD
Maximaler:
2 454.97 USD (83.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
97.43% (2 454.97 USD)
Kapital:
67.80% (1 641.15 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1964
|BTCUSDm
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|4
|BTCUSDm
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|-441K
|BTCUSDm
|192K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +53.33 USD
Schlechtester Trade: -270 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +138.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 703.36 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Secure & keep profit
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
99 USD pro Monat
-63%
0
0
USD
USD
220
USD
USD
11
6%
1 972
81%
32%
1.00
0.03
USD
USD
97%
1:200