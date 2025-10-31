- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
28 (75.67%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (24.32%)
En iyi işlem:
18.04 USD
En kötü işlem:
-20.68 USD
Brüt kâr:
129.65 USD (3 161 pips)
Brüt zarar:
-118.30 USD (2 660 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (29.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.92 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
33 saniye
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
23 (62.16%)
Satış işlemleri:
14 (37.84%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
4.63 USD
Ortalama zarar:
-13.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-38.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.20 USD (2)
Aylık büyüme:
1.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
50.19 USD
Maksimum:
51.87 USD (5.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|501
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.04 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
GoldShip is a precise gold-sniping strategy. Each trade is closed individually, it has low drawdown, and contains no Martingale elements.
For best results, copy-trading on the same platform is recommended. If you want to copy on the same platform, I operate under a profit-sharing model rather than charging a signal fee.
If you like this signal, please add me on WeChat: 6635828 or WhatsApp: Telegoldship, and I will send you a private copy-trading link.
For best results, copy-trading on the same platform is recommended. If you want to copy on the same platform, I operate under a profit-sharing model rather than charging a signal fee.
If you like this signal, please add me on WeChat: 6635828 or WhatsApp: Telegoldship, and I will send you a private copy-trading link.
İnceleme yok