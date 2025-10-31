- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
28 (75.67%)
Loss Trade:
9 (24.32%)
Best Trade:
18.04 USD
Worst Trade:
-20.68 USD
Profitto lordo:
129.65 USD (3 161 pips)
Perdita lorda:
-118.30 USD (2 660 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (29.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.92 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
33 secondi
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
23 (62.16%)
Short Trade:
14 (37.84%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
4.63 USD
Perdita media:
-13.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-38.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.20 USD (2)
Crescita mensile:
1.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.19 USD
Massimale:
51.87 USD (5.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|501
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.04 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.76 USD
Massima perdita consecutiva: -38.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
GoldShip is a precise gold-sniping strategy. Each trade is closed individually, it has low drawdown, and contains no Martingale elements.
For best results, copy-trading on the same platform is recommended. If you want to copy on the same platform, I operate under a profit-sharing model rather than charging a signal fee.
If you like this signal, please add me on WeChat: 6635828 or WhatsApp: Telegoldship, and I will send you a private copy-trading link.
