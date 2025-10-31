СигналыРазделы
Yongzhi Wu

GoldCheetah

Yongzhi Wu
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 2000 USD в месяц
прирост с 2025 177%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
119 (73.00%)
Убыточных трейдов:
44 (26.99%)
Лучший трейд:
314.40 USD
Худший трейд:
-211.60 USD
Общая прибыль:
3 536.46 USD (15 471 pips)
Общий убыток:
-1 900.73 USD (9 225 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (29.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
574.00 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
54.32%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
5.56
Длинных трейдов:
88 (53.99%)
Коротких трейдов:
75 (46.01%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
10.04 USD
Средняя прибыль:
29.72 USD
Средний убыток:
-43.20 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-72.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-213.20 USD (2)
Прирост в месяц:
108.40%
Годовой прогноз:
1 315.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
92.87 USD
Максимальная:
294.40 USD (19.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.00% (286.40 USD)
По эквити:
10.48% (141.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 163
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +314.40 USD
Худший трейд: -212 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +29.76 USD
Макс. убыток в серии: -72.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

GoldShip is a precise gold-sniping strategy. Each trade is closed individually, it has low drawdown, and contains no Martingale elements.
For best results, copy-trading on the same platform is recommended. If you want to copy on the same platform, I operate under a profit-sharing model rather than charging a signal fee.
If you like this signal, please add me on WeChat: 6635828 or WhatsApp: Telegoldship, and I will send you a private copy-trading link.
Нет отзывов
2026.01.15 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.15 16:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 14:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 16:18
High risk of negative slippage when copying deals
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldCheetah
2000 USD в месяц
177%
0
0
USD
1.6K
USD
14
100%
163
73%
0%
1.86
10.04
USD
20%
1:500
