- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
119 (73.00%)
Убыточных трейдов:
44 (26.99%)
Лучший трейд:
314.40 USD
Худший трейд:
-211.60 USD
Общая прибыль:
3 536.46 USD (15 471 pips)
Общий убыток:
-1 900.73 USD (9 225 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (29.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
574.00 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
54.32%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
5.56
Длинных трейдов:
88 (53.99%)
Коротких трейдов:
75 (46.01%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
10.04 USD
Средняя прибыль:
29.72 USD
Средний убыток:
-43.20 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-72.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-213.20 USD (2)
Прирост в месяц:
108.40%
Годовой прогноз:
1 315.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
92.87 USD
Максимальная:
294.40 USD (19.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.00% (286.40 USD)
По эквити:
10.48% (141.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|163
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +314.40 USD
Худший трейд: -212 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +29.76 USD
Макс. убыток в серии: -72.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
GoldShip is a precise gold-sniping strategy. Each trade is closed individually, it has low drawdown, and contains no Martingale elements.
For best results, copy-trading on the same platform is recommended. If you want to copy on the same platform, I operate under a profit-sharing model rather than charging a signal fee.
If you like this signal, please add me on WeChat: 6635828 or WhatsApp: Telegoldship, and I will send you a private copy-trading link.
For best results, copy-trading on the same platform is recommended. If you want to copy on the same platform, I operate under a profit-sharing model rather than charging a signal fee.
If you like this signal, please add me on WeChat: 6635828 or WhatsApp: Telegoldship, and I will send you a private copy-trading link.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
2000 USD в месяц
177%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
14
100%
163
73%
0%
1.86
10.04
USD
USD
20%
1:500