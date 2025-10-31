- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
163
Negociações com lucro:
119 (73.00%)
Negociações com perda:
44 (26.99%)
Melhor negociação:
314.40 USD
Pior negociação:
-211.60 USD
Lucro bruto:
3 536.46 USD (15 471 pips)
Perda bruta:
-1 900.73 USD (9 225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (29.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
574.00 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
0.06%
Depósito máximo carregado:
54.32%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
5.56
Negociações longas:
88 (53.99%)
Negociações curtas:
75 (46.01%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
10.04 USD
Lucro médio:
29.72 USD
Perda média:
-43.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-72.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-213.20 USD (2)
Crescimento mensal:
108.40%
Previsão anual:
1 315.21%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
92.87 USD
Máximo:
294.40 USD (19.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.00% (286.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.48% (141.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|163
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +314.40 USD
Pior negociação: -212 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +29.76 USD
Máxima perda consecutiva: -72.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
GoldShip is a precise gold-sniping strategy. Each trade is closed individually, it has low drawdown, and contains no Martingale elements.
For best results, copy-trading on the same platform is recommended. If you want to copy on the same platform, I operate under a profit-sharing model rather than charging a signal fee.
If you like this signal, please add me on WeChat: 6635828 or WhatsApp: Telegoldship, and I will send you a private copy-trading link.
