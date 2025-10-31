SinaisSeções
Yongzhi Wu

GoldCheetah

Yongzhi Wu
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2000 USD por mês
crescimento desde 2025 177%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
163
Negociações com lucro:
119 (73.00%)
Negociações com perda:
44 (26.99%)
Melhor negociação:
314.40 USD
Pior negociação:
-211.60 USD
Lucro bruto:
3 536.46 USD (15 471 pips)
Perda bruta:
-1 900.73 USD (9 225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (29.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
574.00 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
0.06%
Depósito máximo carregado:
54.32%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
5.56
Negociações longas:
88 (53.99%)
Negociações curtas:
75 (46.01%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
10.04 USD
Lucro médio:
29.72 USD
Perda média:
-43.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-72.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-213.20 USD (2)
Crescimento mensal:
108.40%
Previsão anual:
1 315.21%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
92.87 USD
Máximo:
294.40 USD (19.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.00% (286.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.48% (141.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 163
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +314.40 USD
Pior negociação: -212 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +29.76 USD
Máxima perda consecutiva: -72.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

GoldShip is a precise gold-sniping strategy. Each trade is closed individually, it has low drawdown, and contains no Martingale elements.
For best results, copy-trading on the same platform is recommended. If you want to copy on the same platform, I operate under a profit-sharing model rather than charging a signal fee.
If you like this signal, please add me on WeChat: 6635828 or WhatsApp: Telegoldship, and I will send you a private copy-trading link.
