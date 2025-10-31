SeñalesSecciones
Yongzhi Wu

GoldCheetah

Yongzhi Wu
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2000 USD al mes
incremento desde 2025 177%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
163
Transacciones Rentables:
119 (73.00%)
Transacciones Irrentables:
44 (26.99%)
Mejor transacción:
314.40 USD
Peor transacción:
-211.60 USD
Beneficio Bruto:
3 536.46 USD (15 471 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 900.73 USD (9 225 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (29.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
574.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
0.06%
Carga máxima del depósito:
54.32%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
5.56
Transacciones Largas:
88 (53.99%)
Transacciones Cortas:
75 (46.01%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
10.04 USD
Beneficio medio:
29.72 USD
Pérdidas medias:
-43.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-72.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-213.20 USD (2)
Crecimiento al mes:
108.40%
Pronóstico anual:
1 315.21%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
92.87 USD
Máxima:
294.40 USD (19.52%)
Reducción relativa:
De balance:
20.00% (286.40 USD)
De fondos:
10.48% (141.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 163
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +314.40 USD
Peor transacción: -212 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +29.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -72.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

GoldShip is a precise gold-sniping strategy. Each trade is closed individually, it has low drawdown, and contains no Martingale elements.
For best results, copy-trading on the same platform is recommended. If you want to copy on the same platform, I operate under a profit-sharing model rather than charging a signal fee.
If you like this signal, please add me on WeChat: 6635828 or WhatsApp: Telegoldship, and I will send you a private copy-trading link.
