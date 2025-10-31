- Incremento
Total de Trades:
163
Transacciones Rentables:
119 (73.00%)
Transacciones Irrentables:
44 (26.99%)
Mejor transacción:
314.40 USD
Peor transacción:
-211.60 USD
Beneficio Bruto:
3 536.46 USD (15 471 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 900.73 USD (9 225 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (29.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
574.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
0.06%
Carga máxima del depósito:
54.32%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
5.56
Transacciones Largas:
88 (53.99%)
Transacciones Cortas:
75 (46.01%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
10.04 USD
Beneficio medio:
29.72 USD
Pérdidas medias:
-43.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-72.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-213.20 USD (2)
Crecimiento al mes:
108.40%
Pronóstico anual:
1 315.21%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
92.87 USD
Máxima:
294.40 USD (19.52%)
Reducción relativa:
De balance:
20.00% (286.40 USD)
De fondos:
10.48% (141.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|163
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +314.40 USD
Peor transacción: -212 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +29.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -72.60 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
GoldShip is a precise gold-sniping strategy. Each trade is closed individually, it has low drawdown, and contains no Martingale elements.
For best results, copy-trading on the same platform is recommended. If you want to copy on the same platform, I operate under a profit-sharing model rather than charging a signal fee.
If you like this signal, please add me on WeChat: 6635828 or WhatsApp: Telegoldship, and I will send you a private copy-trading link.
For best results, copy-trading on the same platform is recommended. If you want to copy on the same platform, I operate under a profit-sharing model rather than charging a signal fee.
If you like this signal, please add me on WeChat: 6635828 or WhatsApp: Telegoldship, and I will send you a private copy-trading link.
