Yongzhi Wu

GoldCheetah

Yongzhi Wu
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 2000 USD per 
增长自 2025 177%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
163
盈利交易:
119 (73.00%)
亏损交易:
44 (26.99%)
最好交易:
314.40 USD
最差交易:
-211.60 USD
毛利:
3 536.46 USD (15 471 pips)
毛利亏损:
-1 900.73 USD (9 225 pips)
最大连续赢利:
9 (29.76 USD)
最大连续盈利:
574.00 USD (6)
夏普比率:
0.20
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
54.32%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
5.56
长期交易:
88 (53.99%)
短期交易:
75 (46.01%)
利润因子:
1.86
预期回报:
10.04 USD
平均利润:
29.72 USD
平均损失:
-43.20 USD
最大连续失误:
4 (-72.60 USD)
最大连续亏损:
-213.20 USD (2)
每月增长:
108.40%
年度预测:
1 315.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
92.87 USD
最大值:
294.40 USD (19.52%)
相对跌幅:
结余:
20.00% (286.40 USD)
净值:
10.48% (141.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 163
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +314.40 USD
最差交易: -212 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +29.76 USD
最大连续亏损: -72.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

GoldShip是一款精准的黄金狙击策略。一单一结，回撤低，不含任何马丁策略成分。

如果进行同平台跟单效果会更好，如想进行同平台跟单，本人将实行利润分成模式，而非收取信号费用模式。

如果你喜欢这个信号，请加本人Wechat: 6635828, or Whatsapp: Telegoldship, 将发送独立跟单链接给你。


