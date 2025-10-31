- 成长
交易:
163
盈利交易:
119 (73.00%)
亏损交易:
44 (26.99%)
最好交易:
314.40 USD
最差交易:
-211.60 USD
毛利:
3 536.46 USD (15 471 pips)
毛利亏损:
-1 900.73 USD (9 225 pips)
最大连续赢利:
9 (29.76 USD)
最大连续盈利:
574.00 USD (6)
夏普比率:
0.20
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
54.32%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
5.56
长期交易:
88 (53.99%)
短期交易:
75 (46.01%)
利润因子:
1.86
预期回报:
10.04 USD
平均利润:
29.72 USD
平均损失:
-43.20 USD
最大连续失误:
4 (-72.60 USD)
最大连续亏损:
-213.20 USD (2)
每月增长:
108.40%
年度预测:
1 315.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
92.87 USD
最大值:
294.40 USD (19.52%)
相对跌幅:
结余:
20.00% (286.40 USD)
净值:
10.48% (141.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|163
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
GoldShip是一款精准的黄金狙击策略。一单一结，回撤低，不含任何马丁策略成分。
如果进行同平台跟单效果会更好，如想进行同平台跟单，本人将实行利润分成模式，而非收取信号费用模式。
如果你喜欢这个信号，请加本人Wechat: 6635828, or Whatsapp: Telegoldship, 将发送独立跟单链接给你。
