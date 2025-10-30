- Büyüme
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
11 (42.30%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (57.69%)
En iyi işlem:
6.05 USD
En kötü işlem:
-16.17 USD
Brüt kâr:
36.44 USD (5 261 pips)
Brüt zarar:
-105.87 USD (15 963 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (24.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.91 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.40
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
26 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.34
Beklenen getiri:
-2.67 USD
Ortalama kâr:
3.31 USD
Ortalama zarar:
-7.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-99.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.73 USD (12)
Aylık büyüme:
-8.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.34 USD
Maksimum:
99.73 USD (12.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|12
|GBPJPY.r
|7
|GBPCAD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|SGDAUD.r
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD.r
|-100
|GBPJPY.r
|5
|GBPCAD.r
|15
|EURAUD.r
|6
|SGDAUD.r
|4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD.r
|-15K
|GBPJPY.r
|756
|GBPCAD.r
|2K
|EURAUD.r
|909
|SGDAUD.r
|590
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.05 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +24.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -99.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMCMarkets1-Global" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
