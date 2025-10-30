- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
11 (42.30%)
Loss Trade:
15 (57.69%)
Best Trade:
6.05 USD
Worst Trade:
-16.17 USD
Profitto lordo:
36.44 USD (5 261 pips)
Perdita lorda:
-105.87 USD (15 963 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (24.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.91 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.40
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
26 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-2.67 USD
Profitto medio:
3.31 USD
Perdita media:
-7.06 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-99.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.73 USD (12)
Crescita mensile:
-8.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.34 USD
Massimale:
99.73 USD (12.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|12
|GBPJPY.r
|7
|GBPCAD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|SGDAUD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD.r
|-100
|GBPJPY.r
|5
|GBPCAD.r
|15
|EURAUD.r
|6
|SGDAUD.r
|4
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD.r
|-15K
|GBPJPY.r
|756
|GBPCAD.r
|2K
|EURAUD.r
|909
|SGDAUD.r
|590
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.05 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +24.91 USD
Massima perdita consecutiva: -99.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Global" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni