- 자본
- 축소
트레이드:
78
이익 거래:
50 (64.10%)
손실 거래:
28 (35.90%)
최고의 거래:
12.29 USD
최악의 거래:
-16.17 USD
총 수익:
169.47 USD (21 861 pips)
총 손실:
-137.55 USD (20 291 pips)
연속 최대 이익:
12 (56.48 USD)
연속 최대 이익:
56.48 USD (12)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
30.76%
최대 입금량:
12.32%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.32
롱(주식매수):
39 (50.00%)
숏(주식차입매도):
39 (50.00%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
0.41 USD
평균 이익:
3.39 USD
평균 손실:
-4.91 USD
연속 최대 손실:
12 (-99.73 USD)
연속 최대 손실:
-99.73 USD (12)
월별 성장률:
1.81%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
94.34 USD
최대한의:
99.73 USD (12.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.38% (99.73 USD)
자본금별:
10.01% (82.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|16
|CHFJPY.r
|14
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|6
|AUDNZD.r
|5
|GBPCAD.r
|4
|CHFUSD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|USDGBP.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|SGDAUD.r
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD.r
|-87
|CHFJPY.r
|51
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|2
|AUDNZD.r
|6
|GBPCAD.r
|15
|CHFUSD.r
|16
|USDAUD.r
|8
|EURAUD.r
|6
|USDGBP.r
|12
|NZDAUD.r
|6
|SGDAUD.r
|4
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD.r
|-13K
|CHFJPY.r
|5.4K
|GBPJPY.r
|1.4K
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|485
|AUDNZD.r
|1.2K
|GBPCAD.r
|2K
|CHFUSD.r
|1.6K
|USDAUD.r
|1.2K
|EURAUD.r
|909
|USDGBP.r
|928
|NZDAUD.r
|950
|SGDAUD.r
|590
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.29 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +56.48 USD
연속 최대 손실: -99.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
