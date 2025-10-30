- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
50 (64.10%)
Negociações com perda:
28 (35.90%)
Melhor negociação:
12.29 USD
Pior negociação:
-16.17 USD
Lucro bruto:
169.47 USD (21 861 pips)
Perda bruta:
-137.55 USD (20 291 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (56.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.48 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
30.76%
Depósito máximo carregado:
12.32%
Último negócio:
36 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.32
Negociações longas:
39 (50.00%)
Negociações curtas:
39 (50.00%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.41 USD
Lucro médio:
3.39 USD
Perda média:
-4.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-99.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-99.73 USD (12)
Crescimento mensal:
1.81%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
94.34 USD
Máximo:
99.73 USD (12.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.38% (99.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.01% (82.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|16
|CHFJPY.r
|14
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|6
|AUDNZD.r
|5
|GBPCAD.r
|4
|CHFUSD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|USDGBP.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|SGDAUD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD.r
|-87
|CHFJPY.r
|51
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|2
|AUDNZD.r
|6
|GBPCAD.r
|15
|CHFUSD.r
|16
|USDAUD.r
|8
|EURAUD.r
|6
|USDGBP.r
|12
|NZDAUD.r
|6
|SGDAUD.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD.r
|-13K
|CHFJPY.r
|5.4K
|GBPJPY.r
|1.4K
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|485
|AUDNZD.r
|1.2K
|GBPCAD.r
|2K
|CHFUSD.r
|1.6K
|USDAUD.r
|1.2K
|EURAUD.r
|909
|USDGBP.r
|928
|NZDAUD.r
|950
|SGDAUD.r
|590
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.29 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +56.48 USD
Máxima perda consecutiva: -99.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
832
USD
USD
12
100%
78
64%
31%
1.23
0.41
USD
USD
12%
1:100