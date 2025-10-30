- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
78
盈利交易:
50 (64.10%)
亏损交易:
28 (35.90%)
最好交易:
12.29 USD
最差交易:
-16.17 USD
毛利:
169.47 USD (21 861 pips)
毛利亏损:
-137.55 USD (20 291 pips)
最大连续赢利:
12 (56.48 USD)
最大连续盈利:
56.48 USD (12)
夏普比率:
0.08
交易活动:
30.76%
最大入金加载:
12.32%
最近交易:
41 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.32
长期交易:
39 (50.00%)
短期交易:
39 (50.00%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
3.39 USD
平均损失:
-4.91 USD
最大连续失误:
12 (-99.73 USD)
最大连续亏损:
-99.73 USD (12)
每月增长:
1.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
94.34 USD
最大值:
99.73 USD (12.38%)
相对跌幅:
结余:
12.38% (99.73 USD)
净值:
10.01% (82.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|16
|CHFJPY.r
|14
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|6
|AUDNZD.r
|5
|GBPCAD.r
|4
|CHFUSD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|USDGBP.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|SGDAUD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD.r
|-87
|CHFJPY.r
|51
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|2
|AUDNZD.r
|6
|GBPCAD.r
|15
|CHFUSD.r
|16
|USDAUD.r
|8
|EURAUD.r
|6
|USDGBP.r
|12
|NZDAUD.r
|6
|SGDAUD.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD.r
|-13K
|CHFJPY.r
|5.4K
|GBPJPY.r
|1.4K
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|485
|AUDNZD.r
|1.2K
|GBPCAD.r
|2K
|CHFUSD.r
|1.6K
|USDAUD.r
|1.2K
|EURAUD.r
|909
|USDGBP.r
|928
|NZDAUD.r
|950
|SGDAUD.r
|590
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
832
USD
USD
12
100%
78
64%
31%
1.23
0.41
USD
USD
12%
1:100